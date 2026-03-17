Detenidas en Burgos tres mujeres vinculadas por la Policía a robos en viviendas de Cáceres a través del método del "resbalón"

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a tres mujeres, de entre 35 y 55 años, a las que atribuye un intento de robo con fuerza en viviendas del barrio de Gamonal. Según la investigación, forman parte de un grupo criminal organizado especializado en asaltos en domicilios que habían cometido estas mismas actuaciones en la capital provincial.

Vigilancia policial en Gamonal

La intervención se produjo en el marco de una operación que comenzó cuando los agentes detectaron la presencia de las tres mujeres en Burgos capital. A partir de ese momento, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia sobre sus movimientos al sospechar que podían estar preparando nuevos robos en viviendas.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, las sospechosas fueron vistas merodeando por varias calles del barrio de Gamonal hasta que accedieron al portal de un bloque de viviendas. Fue entonces cuando los agentes intervinieron y procedieron a su detención. Las arrestadas, originarias de países de Europa del Este, están acusadas de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. En el momento del arresto llevaban encima distintos efectos y útiles que, según la Policía, suelen emplearse en este tipo de asaltos.

Especialistas en el método del "resbalón"

Durante el registro, los agentes localizaron utensilios de plástico usados para abrir puertas mediante el conocido método del "resbalón", una técnica que consiste en manipular la cerradura o el resbalón de la puerta cuando esta no está cerrada con vuelta de llave.

La Policía sostiene que las detenidas estaban especializadas en robos en domicilios habitados, cometidos además a plena luz del día. De acuerdo con la información facilitada, su forma de actuar pasaba por forzar la entrada a las viviendas aprovechando descuidos o accesos mal asegurados. Para dificultar su identificación, las tres mujeres utilizaban gorros, bufandas, guantes y mascarillas quirúrgicas con los que trataban de ocultar parcialmente el rostro mientras se movían por la zona.

Antecedentes en varias ciudades, entre ellas Cáceres

La investigación policial vincula a las detenidas con grupos criminales organizados especializados en robos con fuerza en pisos. Además, constan arrestos anteriores en distintas ciudades españolas como Málaga, Madrid, Tarragona o Cáceres, un dato que conecta el caso con Extremadura y que refleja la movilidad de este tipo de bandas itinerantes.

La Policía considera que este perfil delictivo actúa desplazándose entre distintas provincias para dificultar el seguimiento policial y seleccionar objetivos en barrios residenciales. En este caso, la actuación en Burgos evitó, según la versión policial, que el intento de robo llegara a consumarse.

La investigación sigue abierta para determinar si las ahora detenidas pueden estar relacionadas con otros hechos similares cometidos en distintas ciudades españolas.