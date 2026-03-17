Dos detenidos en la plaza de la Concepción de Cáceres: uno de ellos agredió a un agente de la Policía Nacional

Los altercados han regresado a la plaza de la Concepción de Cáceres después de varios meses de tranquilidad. La zona, que había sido objeto de críticas por parte de vecinos porque un grupo de personas acudía a diario y, en ocasiones, montaban escándalos, volvió a sufrir en la tarde de este lunes una jornada complicada.

Según puede confirmar la Policía Nacional a través de su departamento de comunicación, recibieron una llamada por parte de vecinos alertando de una discusión. Acudió una patrulla ZETA del CNP y uno de los implicados se revolvió contra los agentes y le agredió. Este fue el primer detenido.

Una hora después, volvió a ocurrir algo similar. Una persona de las que estaban allí presentes se quitó la camisa y comenzó a molestar a las personas que estaban allí. Cabe destacar que es un espacio donde existe un parque infantil y cada tarde, sobre todo con la llegada del buen tiempo, acuden decenas de padres y niños para disfrutar. Presentaba una actitud semejante a la del otro arrestado y se procedió a su detención.

Otros incidentes

Para recordar el último suceso grave que se ha producido en la plaza de la 'Conce' hay que remontarse al pasado mes de noviembre. Se produjo una pelea entre seis o siete personas que estaban en el parque. Se inició por el acercamiento de un animal, propiedad de un agresor, al herido, que presenta una lesión leve porque sufría una brecha sangrante en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres debido a una fuerte contusión craneal y la posibilidad de un traumatismo interno. Otro hombre también sufrió heridas, pero solamente le realizaron una valoración. El agresor habría llegado a exhibir un arma blanca y utilizó un arma metálica para golpear al afectado.

También el pasado verano, se produjo otra pelea en la que uno de los implicados utilizó un arpón para intimidar a su oponente. El episodio se produjo por un enfrentamiento entre, al menos, dos usuarios habituales de la plaza debido a circunstancias desconocidas. Afortunadamente, los agentes intervinieron con rapidez para evitar que pudiera agravarse la situación y resultara alguien herido.

Arpón intervenido por la Policía Nacional. / Policía Nacional

Tras esa trifulca, el Ayuntamiento de Cáceres y los vecinos de la plaza de la Concepción abordaron el problema de seguridad durante el pasado verano. Las quejas continuas ante la situación de inseguridad y delincuencia concluyeron con una mesa de trabajo en la que la medida inicial que se acordó fue el aumento de las patrullas de agente para provocar un efecto disuasorio.