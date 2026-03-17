El estudio del Cristo Negro revela detalles anatómicos de la muerte de Jesús: una conferencia en Cáceres lo desvelará

Ciencia y religión se suelen colocar en puntos distintos. Lo racional contra lo emocional. Sin embargo, en ocasiones pueden ir de la mano. Lo harán este viernes en territorio religioso, pero en una conferencia que promete atraer a creyentes y amantes del arte.

Dentro de los actos que celebra la Cofradía del Cristo Negro por los 40 años de su refundación, se encuentra una conferencia sobre historia médica que correrá a cargo del doctor traumatólogo Antonio David Sánchez González. "Yo llevo muchos años investigando sobre una cosa que se llama patobiografía de la pasión, desde que acabé la carrera, hace 31 o 32 años ya", cuenta. Esto consiste en "explicar desde el punto de vista médico la muerte de Jesús y la resistencia que tuvo en la cruz, su posible resurrección, etcétera". Todo desde un punto de vista médico y anatómico.

Cristo Negro

El Cristo Negro (como se llama al Santo Crucifijo de Santa María de Jesús) será trasladado de su capilla al altar mayor, en la concatedral de Santa María, donde tendrá lugar la conferencia. Será el próximo viernes 20 de marzo, a partir de las 20.15.

Pese a ser de Sevilla, Sánchez conoce al Cristo emblemático cacereño fruto de sus años trabajando en la ciudad extremeña. "Iba a la concatedral y me acabé haciendo devoto del Cristo Negro", cuenta. Así fue como en 2004 ya realizó un primer estudio sobre él, aunque en 22 años ha podido añadir infinidad de teorías e información.

Cartel de la conferencia. / E.P

La conferencia tratará de explicar desde el punto de vista técnico los estigmas de la Pasión de Cristo, visibles además en la talla histórica. "El Cristo Negro ya es un Cristo muerto, ya tiene la lanza dada en el costado y todo eso, por tanto estamos hablando de un Cristo yacente. Entonces tiene una serie de estigmas y esos son los estigmas que voy a estar explicando en la conferencia", señala.

Anatomía

Aunque no se sabe quién es el autor (Sánchez aporta algunas teorías), está claro que quien fuera conocía perfectamente la anatomía de un cuerpo sin vida y no es la primera talla que realiza de este tipo. "Los imagineros de la época y de todos los tiempos eran gente observadora. Entonces, como eran gente que observaba los estigmas de la muerte, ellos luego lo plasmaban en las figuras iconográficas que hacían", afirma.

Las imágenes barrocas son especialmente relevantes en este tipo de estudios, pero el Cristo Negro al ser del gótico tardío también aporta algunos elementos que el doctor denomina "provocadores". Por ejemplo, el característico cuello que tiene el Cristo no es ninguna casualidad ni un error de la posible primigenia de la época. "Los crucificados, cuando morían, en el momento de la muerte se producía una contracción bestial de la musculatura posterior del cuello y la cabeza podía caer indistintamente, tanto a la derecha como a la izquierda. Lo que pasa es que es verdad que más frecuentemente caía hacia la derecha", explica sin entrar en muchos detalles ni dar 'spoilers' de la conferencia del viernes.

El Cristo Negro. / Pablo Parra

"No dejamos de ser un puñado de frikis", cuenta un poco resignado el simpático doctor. Aunque pueda utilizar palabras que personas 'de letras', como se suele decir, quizás no entiendan, la cita del viernes en Santa María promete ser una conferencia llena de curiosidades que desgranan la figura del Cristo Negro de Cáceres.