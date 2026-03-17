Malestar público
La Federación Distrito Norte de Cáceres denuncia su exclusión de la mesa de transporte de este martes
El colectivo pide al ayuntamiento que rectifique y garantice una participación plural
La Federación Distrito Norte ha expresado públicamente su "profunda indignación" ante la decisión del Ayuntamiento de Cáceres de excluir al colectivo de la mesa de transporte convocada para este martes. Según la organización vecinal, había solicitado su participación en varias ocasiones a través de distintos escritos formales, sin recibir respuesta oficial ni invitación alguna para asistir a un espacio que, a su juicio, debería servir para escuchar a la ciudadanía y recoger propuestas de las entidades sociales implicadas en la mejora del transporte público en la ciudad.
La mesa de transporte está siendo convocada por el concejal responsable del área, Pedro Muriel, y la federación lamenta que, pese a haber solicitado expresamente formar parte de este foro, no se les haya trasladado ninguna comunicación al respecto.
La Federación Distrito Norte sostiene que la exclusión de su organización genera malestar entre las asociaciones que la integran. En su opinión, una mesa de trabajo de estas características debería contar con la participación de todas las entidades vecinales implicadas. "No se puede hablar de participación ciudadana cuando se decide quién puede opinar y quién no", señalan desde la organización, que considera que dejar fuera a su federación supone excluir a una parte de los vecinos y de las propuestas que afectan al transporte público.
Representación de asociaciones vecinales
La organización recuerda que actualmente está integrada por 17 asociaciones vecinales, una cifra que previsiblemente aumentará hasta 18 en las próximas fechas. Según explican, todas ellas cuentan con una trayectoria de trabajo vinculada a la defensa de los intereses de los barrios y de la ciudad.
Desde la federación destacan además su implicación en cuestiones relacionadas con la movilidad urbana. Entre otras iniciativas, mencionan la recogida de firmas en defensa de la línea 8 y la RM-8, así como reuniones con vecinos, encuentros de trabajo y diferentes acciones reivindicativas relacionadas con el transporte público. La entidad también participó en movilizaciones desarrolladas durante el año 2025 para reclamar mejoras en el servicio, una actividad que, según señalan, les ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los usuarios en distintos barrios.
Petición de rectificación
Ante esta situación, la federación ha anunciado que solicitará también el apoyo de los grupos de la oposición para respaldar su petición de participar en la mesa de transporte, y reclaman al consistorio, en especial al concejal responsable del área, que rectifique la situación y garantice una participación plural y transparente en este tipo de espacios de diálogo con las entidades vecinales.
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