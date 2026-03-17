La Junta de Extremadura propone adjudicar el Museo del Madruelo a una unión de empresas de Cáceres

La Junta de Extremadura ha propuesto adjudicar a la UTE formada por Construred Obras y Servicios y Placonsa las obras del futuro museo que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol en Cáceres, un proyecto que sale adelante con una oferta de 12.985.038,73 euros con impuestos incluidos. También se va a ordenar el entorno del antiguo colegio El Madruelo, junto a la Ribera del Marco, y se va a crear un aparcamiento.

La propuesta ha quedado recogida en el acta de la mesa de contratación celebrada este 17 de marzo, en la que se acuerda por unanimidad elevar al órgano de contratación la adjudicación a esta unión temporal de empresas, al haber obtenido la mayor puntuación total del procedimiento.

Mejor puntuada

La UTE Construred-Placonsa ha sumado 96,50 puntos, muy por delante del resto de competidoras. La segunda clasificada ha sido la UTE formada por Obras y Servicios Gómez Crespo y Construcción Integral Tesma, con 75,55 puntos, mientras que Gestión y Ejecución de Obra Civil ha quedado en tercer lugar con 58,49 puntos.

La empresa propuesta como adjudicataria ha liderado tanto la valoración económica como la técnica. En la oferta automática ha recibido la máxima puntuación en el apartado económico, con 60 puntos, al presentar la propuesta más baja, con una rebaja del 10,01%. Además, ha sumado otros 15 puntos en criterios automáticos por ampliación del plazo de garantía y medidas sociales en prevención y salud laboral. A eso ha añadido 21,50 puntos en los criterios sometidos a juicio de valor, frente a los 13,20 de Gestión y Ejecución de Obra Civil y los 10,20 de la UTE Gómez Crespo-Tesma.

Mejor valoración técnica

El informe técnico previo destacó especialmente la propuesta de Construred y Placonsa por la planificación de la obra, el conocimiento del entorno, la logística de suministros y la memoria de seguridad y salud. En esa fase obtuvo 16,90 puntos sobre 20 en la memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo, y 4,60 sobre 5 en seguridad y salud. Los técnicos valoraron de forma especialmente positiva el análisis del terreno y del entorno de la obra, la programación ajustada a las anualidades previstas y el detalle en la organización de materiales, transportes, acopios e instalaciones auxiliares.

A la espera de la adjudicación final

El acta precisa, no obstante, que la propuesta de adjudicación no crea por sí sola un derecho a favor de la empresa seleccionada frente a la Administración, por lo que el trámite queda ahora pendiente de la decisión formal del órgano de contratación. Aun así, el resultado deja muy encarrilada la contratación de una de las actuaciones culturales más relevantes previstas en Cáceres, con la que la ciudad ganará un nuevo espacio museístico para albergar la colección Helena Folch-Rusiñol y ordenar su entorno.

Tres años de financiación

La actuación, según informó en su día la Junta, se financia con cargo a las anualidades de 2026, 2027 y 2028 y forma parte de la operación diseñada para convertir ese enclave, próximo a la ciudad monumental, en un foco cultural con proyección turística, educativa y económica.