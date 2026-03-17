La leche condensada 'El Niño' arrasó en Cáceres en 1927

En junio de 1927, los habitantes de Cáceres vieron cómo una nueva marca de leche condensada se hacía con el paladar de la ciudad: El Niño. Esta leche, que llegaba desde sus orígenes con la promesa de frescura y practicidad, se convirtió rápidamente en un producto imprescindible en los hogares cacereños.

Un invento pensado para los hogares

La marca 'El Niño' había sido creada unos años antes con la intención de ofrecer una alternativa duradera a la leche fresca, que en aquella época era difícil de conservar sin refrigeración. Su proceso de condensado permitía que se mantuviera durante meses sin perder sabor ni calidad, lo que la hizo especialmente popular entre familias y comerciantes.

La leche condensada que dejó huella

Los primeros envases, que lucían un diseño sencillo pero reconocible, se vendían en pequeños comercios y mercados de la ciudad. Su éxito se atribuyó no solo a su practicidad, sino también a su sabor dulce y cremoso, ideal para preparar postres, café o simplemente para consumir directamente. Así, 'El Niño' no solo se consolidó como un producto alimenticio, sino que también dejó una huella en la memoria colectiva de Cáceres, marcando el inicio de la era de la leche condensada industrial en la región.