Líderes mundiales de la cultura eligen Cáceres para diseñar el futuro en el 'Innovation Summit 2026'

Líderes internacionales del ámbito cultural se dan cita en Cáceres para participar en el 'Innovation Summit 2026', un encuentro que se celebra hasta el próximo 21 de marzo. La iniciativa integra distintos proyectos culturales que se desarrollan en la ciudad dentro de su camino hacia la Capitalidad Cultural. El alcalde, Rafa Mateos, ha sido el encargado de recibir a los participantes en este foro, concebido como un espacio para compartir ideas, debatir y diseñar el futuro del sector.

"Cáceres es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y, como sabéis, este año celebramos el 40 aniversario de su declaración por la UNESCO. Más allá de ese legado, estamos plenamente inmersos en la carrera para convertirnos en Capital Europea de la Cultura en 2031. Es una ciudad que, como podéis ver, no solo vive de su patrimonio, sino que ha sabido combinar ese valor histórico y arquitectónico con una apuesta clara por la vanguardia, con referentes como el Museo Helga de Alvear", destaca Mateos.

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, recibe a los participantes de 'Innovation Summit 2026' / Carlos Gil

La cultura como motor de transformación social

Por otro lado, subrayó que Cáceres es, ante todo, una ciudad que entiende la cultura como un verdadero motor de transformación social. En este sentido, defendió que la cultura no debe limitarse a dinamizar la vida cotidiana, acompañar o entretener, sino que debe desempeñar un papel activo en la mejora y evolución de la sociedad. Asimismo, destacó que en la ciudad la cultura está presente en cada rincón y forma parte de la identidad de sus habitantes, con una programación diversa y continua que abarca todas las edades y se extiende a lo largo de todo el año.

Un encuentro con proyección global

Por último, Mateos expresó su agradecimiento por la presencia de los participantes y por haber elegido Cáceres como sede de unas jornadas de esta relevancia. Destacó que el encuentro reúne a líderes internacionales del ámbito cultural que acuden a compartir ideas, debatir y diseñar el futuro del sector. Además, animó a los asistentes a convertirse en embajadores de la ciudad, invitándoles a difundir su experiencia al regresar a sus lugares de origen y a volver en el futuro, no solo por motivos profesionales, sino también para disfrutar de Cáceres desde el punto de vista personal.