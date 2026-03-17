Capitalidad 2031
Líderes mundiales de la cultura eligen Cáceres para diseñar el futuro en el 'Innovation Summit 2026'
Expertos internacionales convierten la ciudad en epicentro del debate cultural global mientras avanza en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031
Líderes internacionales del ámbito cultural se dan cita en Cáceres para participar en el 'Innovation Summit 2026', un encuentro que se celebra hasta el próximo 21 de marzo. La iniciativa integra distintos proyectos culturales que se desarrollan en la ciudad dentro de su camino hacia la Capitalidad Cultural. El alcalde, Rafa Mateos, ha sido el encargado de recibir a los participantes en este foro, concebido como un espacio para compartir ideas, debatir y diseñar el futuro del sector.
"Cáceres es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y, como sabéis, este año celebramos el 40 aniversario de su declaración por la UNESCO. Más allá de ese legado, estamos plenamente inmersos en la carrera para convertirnos en Capital Europea de la Cultura en 2031. Es una ciudad que, como podéis ver, no solo vive de su patrimonio, sino que ha sabido combinar ese valor histórico y arquitectónico con una apuesta clara por la vanguardia, con referentes como el Museo Helga de Alvear", destaca Mateos.
La cultura como motor de transformación social
Por otro lado, subrayó que Cáceres es, ante todo, una ciudad que entiende la cultura como un verdadero motor de transformación social. En este sentido, defendió que la cultura no debe limitarse a dinamizar la vida cotidiana, acompañar o entretener, sino que debe desempeñar un papel activo en la mejora y evolución de la sociedad. Asimismo, destacó que en la ciudad la cultura está presente en cada rincón y forma parte de la identidad de sus habitantes, con una programación diversa y continua que abarca todas las edades y se extiende a lo largo de todo el año.
Un encuentro con proyección global
Por último, Mateos expresó su agradecimiento por la presencia de los participantes y por haber elegido Cáceres como sede de unas jornadas de esta relevancia. Destacó que el encuentro reúne a líderes internacionales del ámbito cultural que acuden a compartir ideas, debatir y diseñar el futuro del sector. Además, animó a los asistentes a convertirse en embajadores de la ciudad, invitándoles a difundir su experiencia al regresar a sus lugares de origen y a volver en el futuro, no solo por motivos profesionales, sino también para disfrutar de Cáceres desde el punto de vista personal.
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
- La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
- Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
- Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
- Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- El Mercado Medieval de Cáceres busca recuperar el año perdido por la lluvia