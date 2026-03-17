Pinturas Juno y Confecciones La Torre, un viaje por el entramado comercial de la calle Sánchez Manzano

Eleuterio Sánchez Manzano fue un destacado concejal del Ayuntamiento de Cáceres, reconocido como Concejal Honorario tras servir durante 30 años en la corporación municipal. Su labor en el ayuntamiento cacereño dejó una huella significativa, motivo por el cual una calle en la ciudad lleva su nombre. Nació en Guijo de Coria el 21 de febrero de 1884. Contrajo matrimonio con Inés Juana Polo Santos y tuvieron cinco hjos. Falleció en la ciudad el 27 de marzo de 1964. Inés Juana Polo Santos nació en Cáceres el 21 de enero de 1887 y falleció en la capital el 20 de febrero de 1964.

El paso por Sánchez Manzano se inicia en la avenida de Antonio Hurtado en cuya esquina sigue vacío el local que ocupó la tienda Expert. Fue en 2013 cuando la cadena colgó el cartel de liquidación por cierre tanto en Antonio Hurtado como en avenida de España, justo en los bajos que antes ocupaban los veteranos Leocadio y José Luis Panadero, míticos del sector donde los hubiere.

Queda afortunadamente el kiosco de prensa, con su toldo de El Periódico Extremadura, donde no falta la venta de lotería y es uno de los más concurridos de la ciudad. Abre todos los días y, lo mejor de todo, es fiel a su cita con los lectores empedernidos cada domingo por la mañana. En la misma esquina, pero enfrente, otro local vacío: el de Superdroma. Fue el 26 de agosto de 2025 cuando cerraron los dos establecimientos de los que la cadena disponía en Cáceres: uno en el número 16 de la calle Antonio Hurtado. Otro, en el 19 de Gil Cordero. Fue en 1988 cuando Fidel Mora Díaz e Inmaculada Durán Bravo fundaron la cadena extremeña de perfumerías y, desde entonces, se han expandido por toda la región, hasta contar con cuatro establecimientos en Badajoz; dos en Don Benito; uno en Villanueva de la Serena; otro en Miajadas; y otro en Coria.

Los ibéricos

Siguiendo la calle abajo está la Clínica Ginecológica y de Obstetricia de la doctora Cristina Hernández, el bar El Rincón de Julio, de cocina tradicional que regenta Julio, natural de Cedillo y en cuya carta no faltan las babas de caramelo o los caracoles al estilo portugués. Justo al lado, Nueva Visión e Ibéricos de Acehúche, donde es tradicional el queso, uno de los auténticos motores de desarrollo de esta localidad cacereña y, de hecho, en la población hay cinco queserías que procesan cerca de un millón de litros de leche de cabra al año. Una de las principales características del Queso de Acehúche es su fuerte olor en todas sus modalidades y presentaciones, olor que se corresponde con un sabor espectacular del que este establecimiento, especializado en productos de la tierra, da buena cuenta gracias también a sus jamones y embutidos.

Ya en la esquina con la calle Salamanca Pinturas Mayo, y en la esquina con San Vicente del Paúl, Tu Vestidor Moda, con tallas grandes y especiales, moda joven y para mayores, amén de su página en Facebook. El cliente puede encontrar faldas y jerseys desde 19 euros y cinturones desde 15. Uno de los emblemas del barrio es Concepciones La Torre, tienda de ropa y lencería, establecimiento minorista que ofrece productos como pijamas, lencería de marcas como Chantelle y Sloggi, y moda de baño, incluyendo prendas de tallas grandes. Venden boxers de algodón por 15 euros o tres slips de Abanderado por 19,95. Justo al lado, Hipertextil, con la colecciones de Monadona y Selmark.

En la esquina con la calle de Salamanca, el bazar de Sánchez Manzano, calle donde también se ubica el salón de peluquería Lourdes, especializado en depilación láser, depilación de cera caliente y fría, tratamientos faciales, tratamientos corporales, maquillaje y rayos uva. Sigue cerrada la Peluquería Formas igual que el local que acogió el Horno de San Fernando. En este ultimo conviene detenerse para rememorar su historia: cuando Cáceres era la envidia comercial, Pintores y su entorno eran pura efervescencia. En la que siempre se ha considerado la arteria empresarial de la ciudad estaban Modas Dioni, que vistió a las novias de toda la ciudad, o la joyería de Rosendo Nevado, que abrió en el local donde Rosendo Caso tuvo su famosísima tienda de telas. Por atrás, la Bodega Catalana, cuya especialidad eran los bocadillos de mejillones y se vendía el vino por pistola, la cafetería Toledo y tantos otros negocios que dieron prestancia a Cáceres.

Y en Moret, La Estila, que era una pastelería pequeñita, alargada, con varias mesas de color azul con sus sillas correspondientes. En La Estila se vendían vasos de leche, raspaduras y riquísimos pasteles. Si tardabas mucho en terminar tu consumición, la señora Estila, una mujer ya de pelo blanco, te decía: "Venga hijo, espabila, que hay cola". Y a un paso estaban el Bar Maleno, Calzados Marta, Figueroa, El Siglo, Siro Gay (que tenía menaje y confección), Lámparas Civantos y Plásticos Gima, que fueron de los primeros en traer a la ciudad las flores de plástico de colores y los tupperwares.

En 2003 doña Estila Pesado Albarrán falleció. Cuentan que era ella una muchacha de carácter resuelto que llegó a Cáceres desde Monroy en los años 20. En 1933 se casó con un joven de Navas del Madroño llamado Fernando López Conde. En 1936, abrieron una pastelería en el Arco de España, junto al palacio de Moctezuma, y la bautizaron como Horno San Fernando.

Estila y Fernando tuvieron tres hijos: Ángel, Julián y Fernando. En el año 1954, el matrimonio había trasladado el negocio a la calle Moret y lo había convertido en la referencia de la dulzura. En 1963, su hijo Julián, que mantuvo la tradición familiar en su pastelería de la calle Sánchez Manzano, pasó tres años en la dulcería Pedroni de Ticino-Ascona (Suiza) y trajo tres nuevos pasteles que doña Estila popularizó en Cáceres desde el nuevo local de la avenida de la Montaña: la banana de plátano, la jeanette de manzanas y pasas y los nidos de hojaldre y manzana. En 2023, por jubilación, el Horno de San Fernando dijo adiós y un sabor dulce de nostalgia inunda desde entonces la calle Sánchez Manzano, que tiene en su haber dos de los edificios emblemáticos de ciudad: el Proserpina y La Torre, al que popularmente se conoce como el rascacielos de Cáceres.

La tienda de Movistar, Otzi (especializada en tatuajes) y Estilista RV, conforman igualmente el entramado comercial del que no podemos dejar pasar por alto, en la esquina con Isabel de Moctezuma, a Pinturas Juno, una firma casi centenaria, fabricantes de pinturas para la decoración, construcción, rehabilitación e industria, con una amplia red de tiendas propias al servicio del profesional que hacen de Sánchez Manzano un referente de la empresa familiar.