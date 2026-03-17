La propuesta más ambiciosa para el futuro autobús urbano de Cáceres plantea crear una nueva línea circular y suprimir la 6

El plan director del autobús urbano de Cáceres plantea tres posibles caminos para reorganizar el servicio: un escenario pesimista que apenas toca la red actual, un escenario medio con modificaciones limitadas para mejorar accesibilidad y recorridos, y un escenario optimista con cambios de mayor alcance, entre ellos una nueva línea circular por Ronda Sur y la eliminación de la línea 6. El propio documento explica que las tres opciones se han diseñado para comparar reordenación de la red, demanda, costes y viabilidad del contrato. El medio es el favorito, en principio.

Tres escenarios

La propuesta más conservadora es la denominada pesimista. En ella se mantiene la configuración actual del servicio y solo se incorporan los ajustes ya aplicados por el ayuntamiento durante 2025, entre ellos el refuerzo de la línea 8 hasta el polígono empresarial Mejostilla y la modificación de horarios del refuerzo Campus-Mejostilla. El estudio la define, además, como un escenario continuista, sin cambios en la red y con un crecimiento socioeconómico moderado.

El escenario medio introduce ya una reorganización visible. Propone desviar líneas para evitar el paso por calles semipeatonales como San Antón y Parras, mejorar la conexión con la estación de tren y ampliar la cobertura hacia zonas como Nueva Ciudad, Vegas del Mocho, El Junquillo o Casa Plata. También prevé reforzar la línea 3 al Hospital Universitario a partir de 2033, cuando la frecuencia pasaría a 15 minutos, y mantiene la idea de dar servicio a El Cuartillo.

Fotogalería | Cáceres vuelve a subirse al autobús. / Carla Graw

La alternativa optimista va más lejos. A las modificaciones del escenario medio suma una línea 3 exprés al hospital, sin paso por el campus; cambios en la línea 8 para atender Montesol; mejoras en la línea 4 pensando en el futuro Nuevo Ferial; la supresión de la línea 6, al considerar que su demanda quedaría absorbida por el resto de la red; y la creación de una nueva línea circular (nueve) que enlazaría Clara Campoamor, Isabel de Moctezuma, Ronda Sur, Residencial Universidad, campus, hospital y plaza de toros.

Cambios

El documento vincula estos cambios con el crecimiento de la ciudad en los próximos años. Entre los desarrollos urbanísticos y equipamientos que pueden alterar la demanda del autobús cita Vegas del Mocho, Nueva Ciudad, las nuevas viviendas de El Junquillo, Montesol III, Nuevo Ferial, la ampliación del Hospital Universitario y el futuro parque comercial Bogaris. En el escenario optimista, esa presión urbanística es mucho mayor, con una previsión de hasta 4.528 nuevos residentes y 2.560 empleos asociados en 2042, frente a 965 residentes y 1.360 empleos en los escenarios pesimista e intermedio.

Viajeros

En términos de viajeros, las diferencias existen, pero no son de ruptura. El estudio calcula que la demanda total pasaría de 25.202 viajes en día laborable en 2025 a 27.030 en 2042 en el escenario pesimista, a 27.342 en el medio y a 28.924 en el optimista. El propio informe advierte, no obstante, de que el crecimiento de la red será reducido en todos los casos porque las previsiones de evolución de Cáceres son moderadas.

La principal diferencia entre propuestas está, por tanto, en el alcance de la transformación. El escenario pesimista apenas prolonga el modelo actual; el medio busca corregir carencias de cobertura y ordenar mejor los itinerarios; y el optimista apuesta por redibujar la red para acompasar el autobús al crecimiento futuro de la ciudad. Todo ello, además, con una exigencia añadida: el nuevo contrato prevé renovar la flota con vehículos eléctricos y aumentar los autobuses necesarios al final del periodo, en cinco unidades en el escenario medio y en once en el optimista.