El PSOE de Cáceres analiza su situación interna y felicita al partido de Castilla y León tras las elecciones

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres ha celebrado este lunes una reunión ordinaria en la que ha analizado la situación política y organizativa del partido en la provincia. El encuentro ha sido además el primero encabezado por Eduardo Béjar, que ha asumido de manera temporal las funciones de la secretaría general de la organización.

En esta convocatoria ordinaria, enmarcada en el desarrollo habitual de su agenda política y orgánica, la dirección socialista ha puesto sobre la mesa tanto el funcionamiento interno de la organización como el respaldo a las agrupaciones locales y a la militancia repartida por el territorio cacereño.

Actividad territorial

En la reunión, la ejecutiva ha abordado la próxima Asamblea Territorial Valle del Alagón, prevista para este jueves en la localidad de Calzadilla.

También ha expresado su apoyo al trabajo de Juventudes Socialistas de Cáceres y ha destacado su papel en la dinamización del debate político y social en la provincia. La organización juvenil celebrará los días 21 y 22 de marzo unas Jornadas de Política Internacional en el edificio Pintores 10 de Cáceres, una cita con la que pretende analizar los retos globales desde una óptica progresista y europeísta.

Imagen de la reunión celebrada este lunes. / Psoe Cáceres

Respaldo a Castilla y León

Asimismo, la dirección del PSOE de Cáceres ha felicitado al PSOE de Castilla y León por el trabajo desarrollado en las recientes elecciones autonómicas y ha señalado que esos resultados reflejan que el partido "puede y debe seguir trabajando desde el territorio para recuperar el pulso de la calle y reforzar la conexión con la ciudadanía".

"Desde el PSOE de la provincia de Cáceres nuestra hoja de ruta es clara: una política cercana, útil y pegada al territorio, fortaleciendo la organización en todos los municipios y trabajando desde la proximidad para responder a las necesidades reales de la gente", ha concluido Béjar.