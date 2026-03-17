Roberto Catalá, artista e investigador valenciano, presenta en Cáceres su primera exposición individual centrada en el cuidado y el autocuidado

El próximo jueves 19 de marzo, Roberto Catalá, artista e investigador formado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, presentará en la galería La Sindicalista de Cáceres su primera exposición individual. La muestra forma parte de una de las líneas de investigación de su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde desarrolla un estudio que establece comparaciones científicas sobre la autopercepción de las mariposas. Catalá cursó además un Máster en Producción Artística y actualmente desarrolla su tesis doctoral en Producción e Investigación Artística.

Un origen artístico ligado a las Fallas

"Tengo 26 años y mi relación con el arte comenzó gracias a las Fallas de Valencia. De pequeño quería ser artista fallero y dedicarme a crear fallas en la ciudad. Sin embargo, durante mis estudios artísticos, y especialmente al finalizar la carrera de Bellas Artes, aproximadamente cuando cursaba el máster, empecé a darme cuenta de que mi interés se orientaba más hacia el arte contemporáneo y hacia un contexto más internacional, más allá de quedarme dentro del ámbito de las fallas, que es un sector más artesanal".

Su forma de entender el arte se vincula con una constante búsqueda de la estética del futuro. "Intento imaginar cómo podría ser la estética que funcionaría en las sociedades del futuro, más que en la actualidad. Por eso me inspiro principalmente en la biología y me apoyo mucho en la ciencia. Al estar realizando un doctorado en investigación artística, utilizo esos conocimientos para generar piezas que planteen una estética futura a la que quizá todavía no estamos acostumbrados, pero que ya existe en el mundo animal o en el universo microscópico".

Crear desde la intuición

"Siendo sincero, nunca he tenido demasiada seguridad en mí mismo, y todo este proceso también me está ayudando a consolidarla poco a poco. Cada vez que algo de lo que hago funciona o recibe algún reconocimiento externo, más allá de mi propia valoración, siento que de alguna manera el trabajo se valida por sí mismo. Muchas veces tengo la sensación de que las obras no surgen tanto de un control consciente por mi parte, sino de un proceso casi intuitivo, como una especie de meditación inconsciente. Las ideas aparecen y yo simplemente las desarrollo con rapidez, intentando intervenir lo mínimo posible. En ese sentido, a veces siento que actúo más como un canal a través del cual fluye la creatividad".

La estética del cuidado

Por último, el artista está consolidando progresivamente un lenguaje estético propio, marcado por la necesidad constante de dotar a su trabajo de una dimensión poética que trascienda lo meramente científico o formal. En esta línea, algunas de las piezas que se presentarán este jueves en la galería comienzan a explorar el concepto del cuidado y el autocuidado. A través de las formas y la configuración de los materiales, su obra trata de representar distintas manifestaciones de ese cuidado, material, materno o romántico, y reflexionar sobre cómo estas relaciones afectivas pueden trasladarse al lenguaje artístico.