El SES firma el contrato para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y da comienzo su construcción

La Junta de Extremadura ha informado tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, aún en funciones, de la firma por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) del contrato para la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC).

Esto supone un grandísimo paso que acerca más a la realidad la finalización del proyecto que vio terminada su primera fase en 2019, con la inauguración del centro hospitalario, y "la que será la mayor obra en la historia del SES", según afirmó la portavoz en funciones del Ejecutivo, Elena Manzano.

188 millones

Dicho contrato se adjudicó a la UTE Sacyr-Gévora por un valor de 188.789.935,91 euros, y, según la planificación prevista, en el mes de abril se iniciará el plazo de ejecución del contrato a efectos administrativos. Este es de 42 meses, es decir, unos tres años y medio. Por tanto, el hospital debería estar completo, según los plazos, en octubre de 2029.

Esta nueva fase añadirá 431 camas (711 en total), 10 nuevos quirófanos (25 en total), 182 nuevas consultas (283 en total), 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de Tac además de una residencia de familiares con treinta habitaciones y más de 2.000 plazas de aparcamiento, uno de los principales problemas actualmente. También contempla una nueva base mixta de emergencias para servicios como ambulancias y helicópteros.

Hospital Universitario de Cáceres / El Periódico

Todo ello tendrá lugar en un nuevo edificio anexo al actual, ocupando un espacio de 97.000 metros cuadrados, y con un diseño funcional y reformulado respondiendo a las necesidades de profesionales y pacientes.

Otros servicios recientes

El HUC ha sido noticia recientemente por la vuelta de la actividad del servicio de Cirugía Vascular, que además retomará pronto la actividad quirúrgica, al menos la CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), que permite realizar operaciones quirúrgicas de complejidad media-baja sin ingreso hospitalario, permitiendo al paciente regresar a su domicilio el mismo día y ofreciendo seguridad y eficacia.

El servicio se reabrió el pasado 20 de noviembre, pero solo para consultas. El principal objetivo era evitar los desplazamientos a la capital pacense y mejorar la accesibilidad a la atención primaria, ya que el perfil de las personas que se ven necesitadas de este servicio es, mayoritariamente, "gente mayor, sobre todo de zonas rurales que ya de por sí tienen complicado el acceso a estos centros especializados".

Del mismo modo, el Servicio de Medicina Nuclear también se encuentra en marcha desde hace apenas unas semanas gracias a la adquisición de una cámara digital PET-TC de última generación (Discovery GE) que permite mejorar el diagnóstico de enfermedades oncológicas, inflamatorias y neurodegenerativas, eliminando además la necesidad de desplazar a los pacientes cacereños al hospital de Badajoz para estas exploraciones.

Fotogalería | María Guardiola visita el Hospital Universitario de Cáceres / Carlos Gil

Esto supuso "un salto cualitativo para Cáceres en el diagnóstico del cáncer y va a evitar muchísimos desplazamientos innecesarios a miles de cacereños", según comentaba María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta, en su visita al hospital el pasado mes de febrero.

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Son dos nuevos servicios que han llegado al Hospital Universitario de Cáceres en apenas unos meses que, además, ha supuesto una mejora de la calidad en la sanidad cacereña. Desde el Gobierno continúan con este compromiso y dan un nuevo paso en la mejora del centro con este segundo edificio que hará de este uno de los mejores de la región.