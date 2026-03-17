Vox propone en Cáceres un plan de actuación integral en Aldea Moret "para dar respuesta a sus dificultades y retos"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha registrado una moción para su debate en el pleno ordinario de este jueves con la que propone la elaboración de un Plan de Actuación Integral para la barriada de Aldea Moret. La iniciativa, según expone la formación, persigue articular una "respuesta sostenida y coordinada ante las dificultades y carencias que arrastra el barrio en distintos ámbitos".

En el texto remitido a los medios, la formación sostiene que se trata de uno de los barrios con mayor personalidad histórica dentro de la ciudad, en el que se acumulan retos vinculados al empleo, la formación, la situación de parte del parque residencial, el estado de algunos espacios públicos, la actividad económica y la convivencia vecinal. A juicio del grupo municipal, esa realidad exige algo más que medidas puntuales.

La formación defiende que muchas de esas dificultades no pueden resolverse "únicamente mediante actuaciones aisladas", sino a través de una planificación global que permita intervenir de forma coordinada en varios frentes al mismo tiempo. La moción, por tanto, plantea una lógica de intervención transversal en el plano social, educativo, urbano y económico.

Medidas concretas

En concreto, la moción registrada concreta varios puntos. El primero es impulsar la elaboración de un Plan de Intervención Integral que aborde de manera coordinada actuaciones en materia social, educativa, urbana, económica y de convivencia.

El segundo pasa por estudiar la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar ese plan y analizar posibles vías de financiación, así como fórmulas de colaboración con otras administraciones públicas. Es decir, la iniciativa no se limita a una declaración política genérica, sino que introduce la necesidad de evaluar el coste y la viabilidad económica del proyecto.

Además, la formación plantea establecer mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan comprobar periódicamente el desarrollo del plan y medir sus resultados. En paralelo, reclama fomentar la participación de vecinos, asociaciones y entidades que trabajan en el barrio, al considerar que su experiencia diaria resulta clave para diseñar actuaciones ajustadas a la realidad.

Viejos desafíos

La propuesta vuelve a poner el foco sobre un barrio que desde hace décadas aparece de manera recurrente en la agenda pública de Cáceres. Aldea Moret conserva un fuerte valor identitario e histórico, vinculado a su pasado minero, pero también arrastra desequilibrios urbanísticos y sociales que diferentes administraciones han tratado de abordar en distintas etapas.

Vox enmarca su propuesta precisamente en ese diagnóstico. En su argumentario recuerda que en los últimos años se han impulsado diversas iniciativas institucionales, aunque considera que los resultados no han sido suficientes y que hace falta "reforzar los esfuerzos" con un modelo de intervención de mayor alcance. La tesis del grupo es que solo una estrategia integral puede contribuir a mejorar de forma progresiva las condiciones de vida de los vecinos.

Esa idea no es nueva en el debate local. En torno a Aldea Moret han coexistido en los últimos años proyectos de mejora urbana, actuaciones ligadas al patrimonio minero y programas sociales o de empleo, mientras el ayuntamiento ha venido insistiendo en la necesidad de trabajar con el tejido vecinal y asociativo del barrio.

Participación vecinal

Uno de los ejes de la moción es precisamente el papel de la ciudadanía. Desde la formación sostienen que el conocimiento directo que tienen los residentes, colectivos y asociaciones de Aldea Moret constituye "un elemento esencial" para definir soluciones eficaces.

Ese planteamiento conecta con una reclamación habitual en el barrio: que los proyectos no se diseñen solo desde los despachos, sino contando con quienes conocen de primera mano los problemas de mantenimiento, movilidad, convivencia o falta de oportunidades. En una zona donde la acción pública suele medirse también por su continuidad en el tiempo, la participación vecinal aparece como un factor decisivo para que las medidas no se queden en anuncios.