Más de 80 operarios y 16 vehículos garantizarán la limpieza de Cáceres durante la Semana Santa: "Se nota que la ciudad está más limpia que en Navidad"

Cáceres continúa preparándose para la llegada de la Semana Santa. El Ayuntamiento de Cáceres ya gestiona la seguridad para esos días, contando con tres agentes internacionales, y ahora invierte en limpieza para garantizar una buena imagen de la ciudad para cacereños y turistas.

Así, ha puesto en marcha, junto a la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Valoriza, un plan especial de limpieza con motivo de la celebración de la Fiesta de Interés Turístico Internacional. El dispositivo, que ya está en marcha, se prolongará hasta después del 5 de abril, una vez finalicen las celebraciones.

El operativo se centrará especialmente en la parte antigua y sus alrededores, así como en las zonas con mayor afluencia de público y en los recorridos de las procesiones. De este modo, se actuará en espacios como la plaza Mayor, la calle Pintores, Casas de Cotallo o Moret, además de plazas emblemáticas como la de la Soledad, Santa Clara, San Juan, Santo Domingo, Concepción, Santa María, San Jorge o Santiago.

Operarios limpian las escaleras del Arco de la Estrella. / Ayuntamiento de Cáceres

Actualmente el dispositivo cuenta con cinco equipos de trabajo. Dos de ellos se encargan del baldeo con agua a presión y discos decapadores para la limpieza en profundidad del pavimento de granito y de las zonas peatonales por las que discurren los desfiles procesionales.

Otros dos equipos realizan labores de limpieza del mobiliario urbano, papeleras y cartelería, así como la eliminación de grafitis, mientras que un equipo de desbroce se ocupa de retirar las malas hierbas. Todas estas actuaciones están coordinadas por un capataz responsable del operativo.

Opiniones

Los cacereños aseguran que esa limpieza, por lo menos en esta zona de la ciudad, se nota. Por ejemplo, Víctor asegura que "la ciudad está bastante más limpia ahora que en Navidad". De hecho, pone de ejemplo las escaleras del Arco de la Estrella, que precisamente es uno de los puntos que han visto estas actuaciones. "Estas escaleras se nota que están más limpias ahora que hace unos meses". Por ello, en general, asegura creer que "se hace un buen trabajo, por lo menos en esta época".

Víctor y Alba. / Pablo Parra

Alba es otra ciudadana que más que en el resultado se ha fijado en el proceso. "Sí me he dado cuenta de que hay más gente limpiando por las calles estos últimos días". Al final la suciedad siempre está ahí, es inevitable siempre que haya personas incívicas, "pero en general se limpia bastante rápido todo".

Más de 80 operarios y 16 vehículos

El dispositivo se irá reforzando a medida que se acerque Semana Santa. En total, se prevé la participación de más de 80 operarios y 16 vehículos, entre fregadoras, baldeadoras, camiones cisterna y barredoras, que trabajarán para garantizar la limpieza de la ciudad antes, durante y después de las procesiones.

Durante estos se aplicarán también tratamientos específicos en el pavimento con productos anticera y antideslizantes en aquellos recorridos donde las cofradías utilicen velas o velones, con el objetivo de evitar acumulaciones de cera y mejorar la seguridad del tránsito.

Además, entre el 29 de marzo y el 5 de abril se reforzará el servicio de limpieza viaria en horario de mañana, tarde y noche en todos los itinerarios procesionales. Antes de cada desfile se realizarán trabajos de limpieza y barrido mecánico, y tras su finalización se llevará a cabo un baldeo nocturno para dejar las calles en perfecto estado.

El dispositivo incluye igualmente el refuerzo del sistema de recogida de residuos puerta a puerta en la Ciudad Monumental mediante un servicio de repaso adicional.

Operarios limpian las inmediaciones de la calle San Antón. / Ayuntamiento de Cáceres

Valoración

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha destacado que “este operativo especial responde al compromiso del Ayuntamiento para que una celebración tan importante para Cáceres se desarrolle en las mejores condiciones posibles, tanto para los vecinos como para las miles de personas que nos visitan”.

Muriel añadió que “la Semana Santa es uno de los momentos del año con mayor afluencia de público en la ciudad, por lo que reforzar los trabajos de limpieza y mantenimiento del espacio público es fundamental para preservar la imagen de nuestro patrimonio y garantizar el buen desarrollo de las procesiones”.

Asimismo, señaló que “el objetivo es que el conjunto monumental y las principales calles de la ciudad luzcan en las mejores condiciones durante estos días tan señalados, gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria”.