La asociación Down Cáceres lleva a la calle su reivindicación de autonomía e inclusión

El centro ocupacional Down Cáceres ha conmemorado el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo, con una jornada de actos en la plazuela del Espíritu Santo en la tarde de este miércoles, en la que se han combinado actividades dirigidas a sus usuarios con otras abiertas al público.

Las actividades han comenzado a las 16.30 horas con propuestas lúdicas dirigidas a los usuarios del centro ocupacional en los servicios de Atención Temprana y Habilitación Funcional. Posteriormente, a partir de las 18.30 horas, ha tenido lugar la lectura del manifiesto a cargo de los integrantes de la propia asociación, seguida de una exhibición de bailes regionales en la que se han interpretado piezas como 'El Redoble'.

Al acto han asistido el concejal de Cultura, Jorge Suárez; la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, el concejal socialista Ñete Bohigas; y el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, que han acompañado a la entidad en esta jornada de visibilización.

La programación continuará el viernes 20 de marzo con talleres de participación urbana en el paseo de Cánovas, que se desarrollarán entre las 10.00 y las 13.00 horas, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la labor de la asociación y fomentar la inclusión.

La asociación Down Cáceres ha celebrado varias actividades con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down / Gonzalo Lillo

Autonomía y calidad de vida

El presidente de Down Cáceres, José Felipe Arroba Conde, ha señalado que el objetivo principal de la entidad es "dar la mayor autonomía y calidad de vida posible a las personas con síndrome de Down", aunque ha precisado que, al tratarse de servicios concertados con la Junta de Extremadura, también atienden a personas con otras necesidades.

Desde la entidad local, compuesta actualmente por unas 50 familias (con cerca de 30 usuarios en el centro ocupacional y entre 70 y 80 personas atendidas en la sede de Hernán Cortés), han insistido además en la importancia de evitar estereotipos. "No se trata de ponerles límites ni de pensar que no pueden. Ellos pueden, son capaces de lo que cada uno puede, como cualquier persona", ha afirmado Arroba Conde. En este sentido, ha detallado que el trabajo se centra en la atención temprana y la habilitación funcional, con el fin de que los usuarios "adquieran autonomía, calidad de vida y que sepan valerse por sí mismos".

Con estas actividades, Down Cáceres busca no solo celebrar esta fecha señalada, sino también reivindicar una mirada más inclusiva hacia las personas con síndrome de Down, centrada en sus capacidades y en su participación activa en la vida social.