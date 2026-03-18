La Audiencia Provincial de Cáceres juzga a tres hombres acusados de robo, amenazas y detención ilegal en un domicilio de Plasencia

La Audiencia Provincial de Cáceres sienta en el banquillo a tres hombres acusados de robar dinero a un vecino y mantenerlo bajo amenaza en su domicilio de Plasencia en noviembre de 2021. La Fiscalía solicita hasta cuatro años de prisión para los principales implicados y la apertura de la correspondiente pieza civil para reclamar indemnización.

Los acusados se enfrentan a cargos por robo con violencia, detención ilegal y encubrimiento.

La Fiscalía pide hasta cuatro años de prisión para los implicados en el robo con violencia, detención ilegal y encubrimiento, perpetrado en la vivienda de la víctima

Origen

El conflicto se originó por una compra de droga que la víctima no habría pagado, aunque no tenía relación directa con la transacción, según la Fiscalía. Los acusados aprovecharían este hecho como pretexto para amenazarlo, robarle y obligarlo a entregar dinero; si bien la droga no fue sustraída ni constituye un delito imputado a la víctima.

Los hechos, siempre según la calificación fiscal, comenzaron cuando los acusados sorprendieron a la víctima en su casa y lo obligaron a salir del vehículo para acceder a su domicilio. Bajo amenaza de hacerle daño a él o a su familia, registraron la vivienda y se apropiaron de 900 euros en efectivo, además de exigir un pago superior que la víctima no podía afrontar.

Para satisfacer las exigencias de los acusados, la víctima tuvo que pedir dinero a su madre, que realizó transferencias y Bizums que luego fueron entregados a los acusados. Durante todo el proceso, la víctima "actuó bajo presión y amenazas constantes, incluyendo intentos forzados de extraer dinero en casas de apuestas y cajeros automáticos".

La Fiscalía no reconoce atenuantes para los acusados y solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena.

Durante el juicio (el 19 marzo) se tomarán declaraciones de los acusados y testigos, y se aportarán pruebas como atestados policiales, registros de llamadas y documentos bancarios.