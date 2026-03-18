Charlotte Lecharlier abre la segunda edición de 'Bajo el Magnolio' con un recital poético-musical en Cáceres

La Diputación de Cáceres inició este miércoles 18 de marzo la segunda edición de 'Bajo el Magnolio', una propuesta cultural que volvió a llenar de poesía, teatro y música el Museo Pedrilla de Cáceres. El ciclo arrancó a las 18:30 horas con el recital poético-musical 'Apenas gritar', de Charlotte Lecharlier, acompañada por Pedro Calero al piano y Enrique Tejado al contrabajo. La entrada fue libre hasta completar aforo.

El programa toma como referencia la floración del magnolio, uno de los símbolos más reconocibles de los jardines de Casa Pedrilla. Durante tres jornadas consecutivas, ese espacio se convierte en escenario de distintas propuestas artísticas. Tras la apertura poética de este miércoles, el jueves 19 llegará una lectura dramatizada de fragmentos de 'Las horas serenas', de María de la O Lejárraga, a cargo del grupo torrejoncillano Jachas Teatro.

La elección del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla no es casual. El centro, inaugurado en 1995 y dependiente de la Diputación de Cáceres, está concebido como un espacio para acercar la vida cultural y artística de la provincia de los siglos XIX y XX. Su entorno ajardinado y el propio simbolismo del magnolio encajan con el planteamiento de un ciclo de pequeño formato, vinculado a la contemplación, la palabra y la música en directo.

La encargada de inaugurar esta edición, Charlotte Lecharlier, es filóloga y psicóloga dedicada a la psicoterapia humanista. La autora, nacida en Bélgica y afincada en Cáceres desde 2007, escribe poesía en francés desde niña y desde 2018 también en castellano. Parte de su obra la difunde en redes bajo el seudónimo 'Una belga por soleares'. Su escritura, de tono íntimo y alegórico, se mueve en una línea próxima al simbolismo francés y al realismo mágico. Además de la obra que ha interpretado en esta ocasión, ha publicado 'La casa de tierra y piel' en 2024.

Una fusión de literatura y teatro

La segunda cita del ciclo pondrá el foco en María de la O Lejárraga, una figura de gran peso en la literatura española del siglo XX y durante años insuficientemente reconocida. Nacida en 1874 y fallecida en 1974, fue escritora, pedagoga y activista feminista. Muchas de sus obras se publicaron con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, circunstancia que ha marcado durante décadas la recepción de su legado. En los últimos años, su figura ha sido objeto de una creciente recuperación crítica y cultural.

La representación de 'Las horas serenas' correrá a cargo de Jachas Teatro, uno de los grupos amateurs con más trayectoria de Extremadura. La formación de Torrejoncillo inició su andadura en 1980 y desde entonces ha mantenido una actividad continuada sobre los escenarios, hasta convertirse en una referencia del teatro aficionado en la región. Su nombre aparece vinculado de forma habitual a la actividad cultural de la localidad y a distintos circuitos teatrales extremeños.

El viernes 20 cerrará el ciclo la cantautora Sara Lugarda. La cacereña se ha ido abriendo paso en la escena musical extremeña con un proyecto de autor marcado por la intimidad de sus letras y por un repertorio de canciones autobiográficas en español e inglés. Cantautora desde la adolescencia, su propuesta se mueve entre la sensibilidad acústica y una interpretación muy ligada a la emoción, con un estilo personal que ha encontrado espacio en distintos ciclos culturales de la región.

Con esta segunda edición, 'Bajo el Magnolio' refuerza una fórmula que la Diputación quiere consolidar como una cita cultural ligada a uno de los espacios patrimoniales más singulares de la capital cacereña. La propuesta combina cercanía, acceso gratuito y un formato íntimo, con el objetivo de acercar la creación contemporánea y la revisión de autores clásicos al público en un entorno especialmente simbólico para la vida cultural de la ciudad.