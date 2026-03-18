Cáceres acogerá una jornada sobre formación, acceso y futuro profesional en las Fuerzas Armadas

Cáceres ha presentado este martes las I Jornadas Informativas de las Fuerzas Armadas, un encuentro organizado por la Subdelegación de Defensa sobre formación, profesión y futuro. La cita tendrá lugar el próximo miércoles 25 de marzo en el Palacio de Congresos con el objetivo de acercar a estudiantes y ciudadanía las distintas vías de acceso a las academias y a la profesión militar.

Los detalles de esta iniciativa se han dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en el Cuartel Infanta Isabel de la capital cacereña en la que han participado el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el subdelegado de Defensa, Vicente Lunar; el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos; y Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja en Extremadura.

Bajo el lema 'Tu futuro, nuestra misión', la Subdelegación de Defensa ha enmarcado esta iniciativa dentro de las acciones de difusión de la cultura de Defensa, la jornada estará dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de los distintos centros educativos de Cáceres, aunque también quedará abierta a potenciales aspirantes, familias, tutores, educadores y cualquier persona interesada en conocer las opciones profesionales que ofrecen las Fuerzas Armadas.

Charlas y exposición

Según ha informado la organización, a lo largo de la mañana se han programado dos conferencias para los asistentes, en las que se explicarán tanto las distintas formas de ingreso como los itinerarios formativos y laborales ligados a los tres ejércitos y a los cuerpos comunes.

La jornada, que cuenta con la colaboración de Junta, ayuntamiento, Delegación Provincial de Educación de Cáceres y con el patrocinio de Ibercaja, incluirá además una exposición de material del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, así como de unidades como la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias (UME), en un espacio de libre acceso pensado también para el público general.

Representación militar

La organización contará con la participación de unidades asentadas en Extremadura, entre ellas la Brigada Extremadura XI, el Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot) de Cáceres y la Base Aérea de Talavera la Real, sede del Ala 23 del Ejército del Aire y del Espacio.

También está prevista la presencia de representantes de la Base Naval de Rota, en Cádiz, y de la Agrupación de Infantería de Marina en Madrid, además de personal de la Guardia Real y de la UME procedente de Torrejón de Ardoz. A ello se sumarán distintos puntos de información de los ejércitos y de la Armada.