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Política municipal

Cáceres inicia la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana tras más de 15 años

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, ha solicitado a los grupos políticos municipales que presenten sus aportaciones para la revisión del reglamento

Imagen de la Comisión de Participación Ciudadana celebrada este martes.

Imagen de la Comisión de Participación Ciudadana celebrada este martes. / Ayuntamiento de Cáceres

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado este martes en la Comisión de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular del inicio del proceso para actualizar el Reglamento de Distritos y de Participación Ciudadana de la ciudad, una norma vigente desde 2008 que el equipo de Gobierno considera que "requiere una revisión en profundidad" para adaptarla a la realidad actual y reforzar el protagonismo de la ciudadanía en los asuntos municipales.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha explicado que ya se ha pedido a los grupos políticos municipales que presenten aportaciones y sugerencias, en un proceso que también se ha trasladado al Consejo de Participación.

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La edil ha señalado que esta actualización forma parte de los compromisos del Ejecutivo local y ha enmarcado la reforma en la voluntad de "mejorar los procesos participativos vinculados a los proyectos de ciudad, avanzar en metodologías como los presupuestos participativos y reforzar canales más cercanos y efectivos entre la ciudadanía y la administración".

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