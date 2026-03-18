Cáceres inicia la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana tras más de 15 años

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado este martes en la Comisión de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular del inicio del proceso para actualizar el Reglamento de Distritos y de Participación Ciudadana de la ciudad, una norma vigente desde 2008 que el equipo de Gobierno considera que "requiere una revisión en profundidad" para adaptarla a la realidad actual y reforzar el protagonismo de la ciudadanía en los asuntos municipales.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha explicado que ya se ha pedido a los grupos políticos municipales que presenten aportaciones y sugerencias, en un proceso que también se ha trasladado al Consejo de Participación.

La edil ha señalado que esta actualización forma parte de los compromisos del Ejecutivo local y ha enmarcado la reforma en la voluntad de "mejorar los procesos participativos vinculados a los proyectos de ciudad, avanzar en metodologías como los presupuestos participativos y reforzar canales más cercanos y efectivos entre la ciudadanía y la administración".