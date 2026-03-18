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Casa Jabato en Cáceres: manteca fresca y productos japoneses en el comercio del siglo XX

En 1928, Francisco Cruz Quirós ya vendía cerveza Mahou, mientras que otros comercios como Casa Jabato ofrecían productos exóticos como artículos importados desde Japón

Casa Jabato, local de referencia del pasado de Cáceres.

Casa Jabato, local de referencia del pasado de Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Los comercios tradicionales formaron parte esencial del tejido económico y social de Cáceres durante el siglo XX, dejando huella en la memoria colectiva de la ciudad. Ya en 1928, algunos establecimientos destacaban por la singularidad de sus productos y la especialización de sus propietarios. Es el caso de Francisco Cruz Quirós, quien comercializaba cerveza Mahou en una época en la que este tipo de distribución comenzaba a ganar presencia en el ámbito local.

Productos únicos en el comercio local

Otros negocios, como Casa Jabato, ofrecían productos que combinaban lo cotidiano con lo exclusivo. En su establecimiento se podía encontrar manteca fresca sin sal, junto a artículos importados de Japón considerados auténticas rarezas en aquel momento.

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Entre relojes de torre y máquinas de escribir

Por su parte, Daniel Santaolaria Font desarrollaba una actividad más técnica, especializándose en relojes de torre y en máquinas de escribir Corona, reflejando así la diversidad comercial que caracterizaba a la ciudad en aquellos años.

Máquina de escribir 'Corona'.

Máquina de escribir 'Corona'. / Etsy

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