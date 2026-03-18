El centro de yoga 'Inspira' cierra tras nueve años en la Plaza de la Concepción de Cáceres

El centro de yoga 'Inspira', ubicado en la Plaza de la Concepción de Cáceres, cierra sus puertas tras más de nueve años de actividad en la ciudad. El espacio se trasladará a la calle Tenerías, número 25, donde reabrirá con un nuevo nombre, 'Casa Inspira', y una propuesta diferente: clases de yoga y actividades culturales.

"Decidimos abrirlo en una zona que actualmente no contaba con actividad económica, con mucha ilusión y con la intención de dar vida al barrio. Queremos que sea un espacio que vaya más allá del yoga, en nuestro nuevo lugar vamos a organizar actividades relacionadas con el arte, como conciertos, presentaciones de libros o incluso algo de danza. Estamos poniendo mucho entusiasmo en este proyecto y el espacio está quedando realmente bonito", afirma Sofía López, propietaria. En relación con la inauguración, esta se llevará a cabo el 28 de marzo a las 19.00 y contará con un concierto meditativo, ofreciendo una experiencia sonora única.

Cartel oficial de la inauguración del nuevo espacio en Cáceres. / Cedida

Una práctica milenaria

El yoga, más allá de ser una práctica física, se ha consolidado como una disciplina que integra cuerpo, mente y emoción, con profundas raíces culturales que se remontan a miles de años en la tradición oriental. En los últimos años, su expansión en ciudades como Cáceres ha contribuido no solo al bienestar personal de quienes lo practican, sino también a la creación de espacios de encuentro y reflexión. Esta dimensión más holística del yoga encaja con la creciente demanda de actividades que fomenten la desconexión del ritmo cotidiano y la reconexión con uno mismo.

Creatividad y bienestar en un mismo espacio

En este contexto, la apuesta de 'Casa Inspira' por combinar yoga con propuestas artísticas refuerza el vínculo natural entre ambas disciplinas, ya que tanto el arte como el yoga comparten un enfoque introspectivo y creativo. Actividades como la música en directo, la danza o la literatura pueden potenciar la experiencia sensorial y emocional de los asistentes, convirtiendo el espacio en un punto de referencia cultural en el barrio. De este modo, el proyecto no solo amplía su oferta, sino que también contribuye a dinamizar el entorno y a fomentar una comunidad más activa y conectada a través de la cultura.