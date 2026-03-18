El coleccionismo de Funko en Cáceres sigue en auge: los jóvenes se interesan por las figuras, según el dueño de 'Dados Fuera'

Jorge Rodríguez lleva más de 11 años en Cáceres al frente de su tienda 'Dados Fuera', un espacio dedicado a los cómics, los juegos de mesa y, especialmente, a los muñecos Funko. Hablamos con él para conocer las últimas tendencias en este fenómeno coleccionable. ¿Están perdiendo popularidad o siguen siendo un objeto de deseo entre los coleccionistas?

"El mundo de los Funkos funciona como las modas. Lo que más se ha vendido últimamente, especialmente estas Navidades, son los relacionados con Stranger Things, impulsados también por el lanzamiento de su última temporada. Además, se venden mucho los Funkos relacionados con el anime o el manga. Ahora mismo el anime está en auge en las plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, dirigido sobre todo a los jóvenes. Y eso se refleja en las ventas: tanto en lectura como en todo lo que tiene que ver con Funkos, eso es lo que más se mueve".

Crisis interna y posibles cambios estratégicos en la producción

Por otro lado, Rodríguez señala que el nombre de la empresa está sonando últimamente debido a una crisis interna, más relacionada con los gastos derivados del almacén y el exceso de producción que con la aceptación por parte del público. Según explica, en el mundo del coleccionismo esta situación todavía no ha tenido un impacto real. Lo que sí podría ocurrir, añade, es que la compañía replantee su estrategia y, en lugar de producir tantas colecciones similares, opte por ediciones más exclusivas. Esto, asegura, potenciaría aún más el afán coleccionista de los aficionados.

En cuanto al funcionamiento del mercado, el experto explica que las compañías suelen lanzar una primera tirada de Funkos y, si no se vende, dejan de producirlos o, como mucho, realizan una reposición limitada. Sin embargo, cuando una colección tiene éxito, como ocurre con Harry Potter, la producción continúa de manera constante, y las primeras ediciones suelen agotarse rápidamente.

Clásicos que perduran

"Las princesas de Disney o los superhéroes de Marvel y Star Wars no dejan de salir. Es cierto que lanzan nuevas figuras basadas en las series más recientes, pero al mismo tiempo continúan produciendo los personajes clásicos, los que ya se han convertido en iconos. Lo mismo ocurre con los animes y mangas, aunque aparecen nuevas series y sus figuras, los personajes consolidados, los que forman parte de lo que llamamos la cultura pop, permanecen siempre presentes".

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Animes y mangas. / Marca.

Nuevas generaciones

Por otro lado, Rodríguez señala que los Funkos de series como One Piece o Naruto también continúan produciéndose de manera constante. Además, el experto destaca que el mundo del coleccionismo es muy diverso, con múltiples nichos, y que cada uno tiene su propio encanto, haciendo que este universo siga atrayendo a aficionados de todas las edades. "Me gusta ver que los chavales de hoy en día se interesan por las colecciones. Eso demuestra que el afán por coleccionar sigue vivo y que todavía tiene su encanto, siempre y cuando no se descontrole."