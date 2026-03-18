Condenan a un hombre por amenazar al alcalde de Piornal y diputado provincial en Cáceres

Un juzgado de Plasencia ha condenado a un hombre a dos meses de multa por un delito leve de amenazas tras enviar una carta con expresiones intimidatorias al alcalde de Piornal y diputado provincial del PSOE en la Diputación de Cáceres, Javier Prieto Calle, y además se le prohíbe comunicarse con la víctima durante cuatro meses.

La sentencia recoge que el acusado remitió al alcalde un escrito con frases como “voy a ir a por ti” y “vas a pagar por lo que hiciste”

Hechos probados

El Juzgado de Instrucción 3 de Plasencia considera probado que el acusado remitió a Prieto un escrito con frases como “voy a ir a por ti” y “vas a pagar por lo que hiciste”, que generaron en el alcalde y diputado provincial una situación de intranquilidad y desasosiego.

Durante el juicio oral, celebrado el pasado 6 de marzo, el denunciado reconoció haber redactado y enviado la carta, aunque defendió que sus palabras no constituían amenazas, extremo que el magistrado no compartió.

Multa sin daño moral

La multa se establece a razón de 3 euros diarios durante dos meses, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, se dicta una prohibición de comunicación por cualquier medio durante cuatro meses; la orden de alejamiento no se aplicó al encontrarse el condenado en un centro penitenciario.

La víctima había solicitado también indemnización por daño moral, pero el juez rechazó esta petición, al considerar que se trataba de un hecho aislado y que no se aportaron pruebas médicas ni evidencia de un cambio significativo en la vida del alcalde.

La sentencia indica que la resolución es recurrible ante la Audiencia Provincial de Cáceres, en los plazos y formas legalmente establecidos.

El condenado deberá además abonar las costas procesales correspondientes, y se advierte de que el incumplimiento de la pena accesoria podría constituir un delito de quebrantamiento de condena, según el artículo 468 del Código Penal.