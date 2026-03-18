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Transporte urbano

El futuro contrato del bus en Cáceres eleva el coste municipal y obliga a electrificar toda la flota

El plan preliminar prevé comprar 19 autobuses eléctricos al inicio de la concesión, adaptar cocheras para la recarga y asumir una subvención anual que podría superar los 11,6 millones en el escenario más ambicioso

Bus urbano en el centro de Cáceres.

Bus urbano en el centro de Cáceres. / El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El futuro contrato del servicio de autobús urbano de Cáceres no solo redibujará líneas y frecuencias, sino que obligará al Ayuntamiento a asumir un fuerte esfuerzo económico para sostener el sistema y acometer su electrificación completa. El estudio económico del plan director preliminar plantea expresamente que la viabilidad del contrato dependerá de una subvención anual municipal al adjudicatario y fija como uno de los ejes del nuevo modelo la incorporación de vehículos de bajas emisiones, hasta el punto de que la renovación de la flota durante la concesión se hará con autobuses eléctricos dentro de un plan de inversiones a 16 años.

Electrificación

Ese salto comienza desde el arranque del contrato. El documento recoge que, de las 40 unidades actuales, 19 deberán ser de nueva adquisición al inicio de la concesión por haber agotado su vida útil: 18 autobuses estándar eléctricos de doce metros, con un coste total de 9 millones de euros sin IVA, y un microbús eléctrico de 8,3 metros por otros 400.000 euros. En total, 9,4 millones solo en la primera compra. A eso se añade que el escenario medio necesitaría cinco vehículos más al final del periodo concesional y el optimista, once.

La electrificación no se limita a comprar autobuses. El informe prevé adaptar las cocheras y su infraestructura de carga para atender a la nueva flota. Para ello se plantea incorporar 629 metros cuadrados a la parcela actual, ejecutar obras de adecuación por 100.000 euros y asumir una electrificación interna valorada en 84.000 euros por punto de carga. Solo ese apartado elevaría el coste de electrificación de cocheras a 2,68 millones en el escenario pesimista, 2,948 millones en el medio y 3,484 millones en el optimista, sin contar la adaptación inicial de la parcela.

Otras inversiones

El plan incorpora además otras inversiones asociadas a la modernización del servicio. Entre ellas figuran la transformación de Clara Campoamor y Plaza de Toros en intercambiadores de superficie, nuevos postes y marquesinas, 19 paneles LED informativos, la implantación de un sistema Tap&Ride para el pago con tarjeta o móvil y un centro de atención al usuario en el edificio de usos múltiples Clara Campoamor. El propio estudio agrupa todos esos conceptos dentro de los "otros gastos" del contrato, junto a la electrificación y la plataforma de atención al viajero.

Ese nuevo modelo tiene una traducción directa en las cuentas municipales. El coste total del servicio, incluyendo la posible prórroga, crecería desde 9,03 millones en 2027 en el escenario pesimista hasta 10,55 millones en el optimista. En 2042, esa factura se situaría en 12,26 millones, 13,34 millones y 14,95 millones, respectivamente. En paralelo, la subvención estimada que debería aportar el Ayuntamiento arrancaría en 6,36 millones, 6,50 millones y 7,80 millones, y llegaría al final del horizonte estudiado a 9,13 millones en el escenario pesimista, 10,17 millones en el medio y 11,61 millones en el optimista.

Análisis multicriterio

El análisis multicriterio del documento refleja además que el escenario más ambicioso también es el más costoso. Para 2042, la inversión total ascendería a 39,63 millones de euros en el escenario pesimista, 42,36 millones en el medio y 47,63 millones en el optimista. Los costes de explotación y mantenimiento también escalarían desde 9,32 millones hasta 11,48 millones, mientras que el estudio concluye finalmente que el escenario medio es el más favorable en el balance global.

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Pese a todo, el documento deja clara la dirección de fondo del nuevo contrato: en el horizonte de 2042, todos los autobuses de la concesión habrán sido renovados por vehículos eléctricos. La discusión ya no se sitúa solo en qué red quiere Cáceres, sino en cuánto está dispuesta a pagar para sostenerla y para llevar al bus urbano a una transición energética completa.

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