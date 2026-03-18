En Cáceres, día 18 y en Trujillo, día 19 de marzo
Copreca comienza hoy sus terceras Jornadas para Jóvenes Ganaderos
El programa se centra en sanidad, sostenibilidad y tecnología animal
Copreca celebrará los próximos 18 y 19 de marzo las III Jornadas para Jóvenes Ganaderos, una cita que se desarrollará en dos sedes, el Hotel Don Manuel de Cáceres y las instalaciones de la cooperativa en Trujillo, y que reunirá a profesionales, técnicos y representantes del sector en torno a algunos de los principales retos actuales de la ganadería.
Según recoge el programa, estas jornadas tienen como objetivo impulsar la profesionalización y el liderazgo de las nuevas generaciones de ganaderos, ofreciéndoles herramientas innovadoras, conocimientos estratégicos y una visión de mercado sostenible que contribuya a la rentabilidad y al futuro del sector en Extremadura.
El contenido formativo abordará cuatro grandes ámbitos: sanidad animal, sostenibilidad económica y ambiental, tecnología y mercado. De este modo, el encuentro analizará cuestiones como la actualización normativa y el uso sostenible de antibióticos, la certificación de baja huella de carbono, la aplicación de nuevas tecnologías al manejo del ganado o la importancia de reforzar la comunicación positiva en torno a la carne de pasto.
La primera jornada, prevista para el 18 de marzo en Cáceres, arrancará con la inauguración institucional y continuará con un módulo dedicado a la sanidad animal, centrado en los nuevos límites de la Unión Europea sobre antibióticos, la bioseguridad y el diagnóstico rápido en campo. También se incluirá una intervención sobre los 50 años de servicio ganadero de Copreca, una ponencia sobre la importancia de la proteína animal en la salud y otra sobre ganadería regenerativa y mercados de carbono, además de una mesa redonda dedicada al relevo generacional.
La segunda jornada, el 19 de marzo en Trujillo, tendrá un perfil más práctico y orientado a la innovación, con contenidos sobre tecnología en las básculas, inteligencia artificial aplicada al sector primario, manejo del ganado con vallado virtual y nuevas herramientas para observar y gestionar el campo. La clausura contará con representantes institucionales y de la propia cooperativa.
Coincidiendo con la celebración de estas jornadas, Copreca ha convocado además un Concurso de Proyectos para Jóvenes Ganaderos, con el fin de dar visibilidad a experiencias reales en el ámbito ganadero y fomentar la innovación, el relevo generacional y el intercambio de experiencias. Podrán participar jóvenes ganaderos menores de 41 años con proyectos ya realizados o en ejecución vinculados a la actividad ganadera. La participación se articula mediante el envío de un vídeo explicativo de entre 3 y 5 minutos, y los trabajos seleccionados podrán difundirse en las redes sociales de Copreca y presentarse públicamente durante las jornada.
18 de marzo. Hotel Don Manuel, Cáceres
9.30 – 10.00 horas. Recepción y acreditación de participantes.
10.00 – 10.30 horas. Inauguración de la jornada.
Participan: Mercedes Morán Álvarez, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. Carmen Moreno Vargas, directora general de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Pedro Morgado Bernáldez, presidente de Copreca Sociedad Cooperativa. Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.
10.30 – 11.30 horas. Módulo Sanidad Animal Ponente: Gema López Orozco, jefa de área de Higiene de la Producción Primaria, SG Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
11.30 – 12.00 horas. Pausa café
12.00 – 12.30 horas. Copreca Sociedad Cooperativa con 50 años al servicio ganadero. Interviene: Eugenia María Benaín Romero, directora general de Copreca.
12.30 – 13.30 horas. La importancia de la proteína animal en la salud. Ponente: Antonio Escribano Zafra, catedrático en nutrición deportiva y especialista en endocrinología y nutrición.
13.30 – 14.30 horas. Ganadería regenerativa y carbono, ‘El oro verde’.
Ponente: Matilde Moro, directora técnica de Asoprovac. Se enmarca en el proyecto LIFE Beef Carbon.
14.30 – 16.00 horas. Comida.
16.00 – 17.30 horas. Mesa redonda: relevo generacional
Moderadora: Carmen M.ª Moreno Vargas, directora general de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.
Participantes: Óscar de Íscar Martín, presidente del Grupo de Trabajo de Jóvenes de Cooperativas Agroalimentarias de España. María Victoria Fernández-Trejo Rosado, ganadera de vacuno. José Bustos, ganadero de caprino. Marc Martínez Pérez, ganadero de ovino y jefe de producción de cebadero de EA Group.
19 de marzo. Instalaciones de Copreca, Trujillo
9.00 horas. Salida de autobuses desde Cáceres
10.00 – 10.30 horas. Desayuno campero en las instalaciones de Copreca en Trujillo
10.30 – 11.30 horas. Tecnología en las básculas: la simplificación en nuestras tareas de campo
Ponente: Francisco López Belmonte, director gerente de Azasa.
11.30 – 12.30 horas. La I.A. en el sector primario
Ponente: José Antonio León, consultor TIC de GNU Consultores.
12.30 – 13.30 horas. | El manejo del ganado con vallado virtual
Intervienen: Julián Torres, director general de Nofence España.
Alain de Gainza, jefe de ventas de Nofence.
13.30 – 14.30 horas. El campo a vista de pájaro
Ponente: Rafael Díaz García, especialista de Agrodex en nuevas tecnologías agrícolas.
14.30 horas. Clausura
Participan: Inés Rubio Díaz, alcaldesa de Trujillo.
Diego Sánchez Duque, director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura. Carmen Moreno Vargas, directora general de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Eugenia M.ª Benaín Romero, directora general de Copreca.
15.00 horas. Comida. Degustación de cordero asado al carbón
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