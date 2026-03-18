Copreca comienza hoy sus terceras Jornadas para Jóvenes Ganaderos

Copreca celebrará los próximos 18 y 19 de marzo las III Jornadas para Jóvenes Ganaderos, una cita que se desarrollará en dos sedes, el Hotel Don Manuel de Cáceres y las instalaciones de la cooperativa en Trujillo, y que reunirá a profesionales, técnicos y representantes del sector en torno a algunos de los principales retos actuales de la ganadería.

Según recoge el programa, estas jornadas tienen como objetivo impulsar la profesionalización y el liderazgo de las nuevas generaciones de ganaderos, ofreciéndoles herramientas innovadoras, conocimientos estratégicos y una visión de mercado sostenible que contribuya a la rentabilidad y al futuro del sector en Extremadura.

El contenido formativo abordará cuatro grandes ámbitos: sanidad animal, sostenibilidad económica y ambiental, tecnología y mercado. De este modo, el encuentro analizará cuestiones como la actualización normativa y el uso sostenible de antibióticos, la certificación de baja huella de carbono, la aplicación de nuevas tecnologías al manejo del ganado o la importancia de reforzar la comunicación positiva en torno a la carne de pasto.

La primera jornada, prevista para el 18 de marzo en Cáceres, arrancará con la inauguración institucional y continuará con un módulo dedicado a la sanidad animal, centrado en los nuevos límites de la Unión Europea sobre antibióticos, la bioseguridad y el diagnóstico rápido en campo. También se incluirá una intervención sobre los 50 años de servicio ganadero de Copreca, una ponencia sobre la importancia de la proteína animal en la salud y otra sobre ganadería regenerativa y mercados de carbono, además de una mesa redonda dedicada al relevo generacional.

La segunda jornada, el 19 de marzo en Trujillo, tendrá un perfil más práctico y orientado a la innovación, con contenidos sobre tecnología en las básculas, inteligencia artificial aplicada al sector primario, manejo del ganado con vallado virtual y nuevas herramientas para observar y gestionar el campo. La clausura contará con representantes institucionales y de la propia cooperativa.

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Coincidiendo con la celebración de estas jornadas, Copreca ha convocado además un Concurso de Proyectos para Jóvenes Ganaderos, con el fin de dar visibilidad a experiencias reales en el ámbito ganadero y fomentar la innovación, el relevo generacional y el intercambio de experiencias. Podrán participar jóvenes ganaderos menores de 41 años con proyectos ya realizados o en ejecución vinculados a la actividad ganadera. La participación se articula mediante el envío de un vídeo explicativo de entre 3 y 5 minutos, y los trabajos seleccionados podrán difundirse en las redes sociales de Copreca y presentarse públicamente durante las jornada.