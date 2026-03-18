Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Capitalidad 2031

Cuatro virtuosos internacionales de la música se reúnen en Cáceres para el concierto 'Cáceres Global'

El evento contará con violinistas de renombre y profesores universitarios que interpretarán piezas de Mozart, Shostakóvich y Manuel de Falla

Músicos internacionales.

Músicos internacionales. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Esta tarde, la ciudad será el epicentro de un encuentro musical único: Cáceres Global, un concierto de altura que reunirá a cuatro artistas internacionales de primer nivel en la Sala Malinche del Centro Cultural San Francisco, a las 19.30 horas, como parte del 'Innovation Summit Cáceres 2026'.

Clásicos y tradiciones: un concierto que une continentes

El público disfrutará de un recorrido musical que va desde los clásicos universales hasta ritmos tradicionales de Ecuador, República Dominicana y Rumanía. El programa incluye piezas de Mozart, Shostakovich, Bartok y Manuel de Falla, así como canciones populares ecuatorianas, dominicanas y rumanas. Los protagonistas de esta velada son estrellas de la música internacional.

Un cuarteto de virtuosos

  • Jacob Ormaza-Vera (Ecuador): primer violinista de la WDR Sinfonieorchester Köln y líder en Clases Maestras Guayaquil. Ha sido solista con importantes orquestas ecuatorianas y ganador de concursos internacionales en Lituania y Países Bajos.
  • Yiyun Zhao (Canadá/China): violinista y fundadora del A-Strings Festival, creadora digital con 200.000 seguidores y candidata doctoral en la Universidad McGill. Zhao combina talento y tecnología para acercar la música clásica a todos.
  • Dra. Sara Hubrich (Alemania): profesora en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt, violinista y violista que fusiona interpretación y compromiso comunitario en cada presentación.
  • Carlos Vargas (República Dominicana): profesor asistente en el Boston Conservatory at Berklee, fundador del Roxbury Piano Program y cofundador de Macondo Chamber Players, con una trayectoria que une excelencia académica y proyección internacional.

Noticias relacionadas

Una cita imperdible para los amantes de la música clásica y la cultura global, que convierte a Cáceres en punto de encuentro de talento internacional y creatividad sin fronteras.

TEMAS

  1. Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
  2. Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
  3. Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
  4. La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
  5. Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
  6. Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador
  7. La propuesta más ambiciosa para el futuro autobús urbano de Cáceres plantea crear una nueva línea circular y suprimir la 6
  8. El Mercado Medieval de Cáceres busca recuperar el año perdido por la lluvia

Cuatro virtuosos internacionales de la música se reúnen en Cáceres para el concierto 'Cáceres Global'

Cuatro virtuosos internacionales de la música se reúnen en Cáceres para el concierto 'Cáceres Global'

Más de 80 operarios y 16 vehículos garantizarán la limpieza de Cáceres durante la Semana Santa: "Se nota que la ciudad está más limpia que en Navidad"

Más de 80 operarios y 16 vehículos garantizarán la limpieza de Cáceres durante la Semana Santa: "Se nota que la ciudad está más limpia que en Navidad"

La Sagrada Cena: un clásico joven con más de 100 hermanos de carga y 11 metros de colorido

La Sagrada Cena: un clásico joven con más de 100 hermanos de carga y 11 metros de colorido

Cuauhtémoc, símbolo de resistencia mexicana, tiene su espacio en el callejero de Cáceres, junto a la plaza de las Culturas Americanas

Cuauhtémoc, símbolo de resistencia mexicana, tiene su espacio en el callejero de Cáceres, junto a la plaza de las Culturas Americanas

Heroico Emilio de Justo, torero de Cáceres: estará en Valencia apenas diez días después de una cogida que le fracturó dos costillas

Heroico Emilio de Justo, torero de Cáceres: estará en Valencia apenas diez días después de una cogida que le fracturó dos costillas

Unidas por Extremadura denuncia el estado "sangrante" del IES Laboral de Cáceres tras una visita

Unidas por Extremadura denuncia el estado "sangrante" del IES Laboral de Cáceres tras una visita

La Guardia Civil de Cáceres reduce a chatarra 835 armas y eleva a más de 14.000 las eliminadas desde 2007

La Guardia Civil de Cáceres reduce a chatarra 835 armas y eleva a más de 14.000 las eliminadas desde 2007

Ladilla Rusa estará en Horteralia 2026: humor, pop y 'Macaulay Culkin' en Cáceres

Ladilla Rusa estará en Horteralia 2026: humor, pop y 'Macaulay Culkin' en Cáceres
Tracking Pixel Contents