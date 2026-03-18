Capitalidad 2031
Cuatro virtuosos internacionales de la música se reúnen en Cáceres para el concierto 'Cáceres Global'
El evento contará con violinistas de renombre y profesores universitarios que interpretarán piezas de Mozart, Shostakóvich y Manuel de Falla
Esta tarde, la ciudad será el epicentro de un encuentro musical único: Cáceres Global, un concierto de altura que reunirá a cuatro artistas internacionales de primer nivel en la Sala Malinche del Centro Cultural San Francisco, a las 19.30 horas, como parte del 'Innovation Summit Cáceres 2026'.
Clásicos y tradiciones: un concierto que une continentes
El público disfrutará de un recorrido musical que va desde los clásicos universales hasta ritmos tradicionales de Ecuador, República Dominicana y Rumanía. El programa incluye piezas de Mozart, Shostakovich, Bartok y Manuel de Falla, así como canciones populares ecuatorianas, dominicanas y rumanas. Los protagonistas de esta velada son estrellas de la música internacional.
Un cuarteto de virtuosos
- Jacob Ormaza-Vera (Ecuador): primer violinista de la WDR Sinfonieorchester Köln y líder en Clases Maestras Guayaquil. Ha sido solista con importantes orquestas ecuatorianas y ganador de concursos internacionales en Lituania y Países Bajos.
- Yiyun Zhao (Canadá/China): violinista y fundadora del A-Strings Festival, creadora digital con 200.000 seguidores y candidata doctoral en la Universidad McGill. Zhao combina talento y tecnología para acercar la música clásica a todos.
- Dra. Sara Hubrich (Alemania): profesora en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt, violinista y violista que fusiona interpretación y compromiso comunitario en cada presentación.
- Carlos Vargas (República Dominicana): profesor asistente en el Boston Conservatory at Berklee, fundador del Roxbury Piano Program y cofundador de Macondo Chamber Players, con una trayectoria que une excelencia académica y proyección internacional.
Una cita imperdible para los amantes de la música clásica y la cultura global, que convierte a Cáceres en punto de encuentro de talento internacional y creatividad sin fronteras.
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