Cuauhtémoc, símbolo de resistencia mexicana, tiene su espacio en el callejero de Cáceres, junto a la plaza de las Culturas Americanas

La figura de los conquistadores españoles que llegaron a América en los siglos XV y XVI es uno de los pilares fundamentales en la historia del mundo moderno. En este episodio de la historia universal destaca una región española que, en proporción, contribuyó con una gran cantidad de hombres para la exploración y conquista del Nuevo Mundo: Extremadura. Y es que Cáceres, junto con el resto de la región, fue cuna de figuras clave en la conquista y colonización de América durante el siglo XVI. Destacan Francisco Pizarro (Trujillo), Hernán Cortés (Medellín), y otros como Alonso de Mendoza (Garrovillas), Inés Suárez (Plasencia) y Diego de Almagro, forjando el vínculo entre esta tierra y el Nuevo Mundo.

El barrio de Moctezuma en Cáceres se consolidó principalmente a partir de los años 80, convirtiéndose en una zona residencial moderna y dinámica de la ciudad. Construido sobre terrenos que albergaban el antiguo ferial, el barrio se desarrolló para dar respuesta a la expansión urbana, integrando amplias avenidas, zonas verdes, colegios y servicios sociales. La zona rinde homenaje a los lazos históricos entre Cáceres y la colonización americana, específicamente recordando a Isabel de Moctezuma y la vinculación de la ciudad con los descendientes del imperio azteca.

A partir de los años 80, la barriada se transformó de ser un espacio periférico o de ferias en un área residencial clave. Actualmente se caracteriza por ser un barrio con una intensa vida comercial y social, consolidado por su conexión con zonas adyacentes como los Fratres y el Nuevo Cáceres. Ese semillero de conquistadores y todo lo que rodeó a aquel episodio se ve reflejado en el callejero de Cáceres y muy especialmente en la plaza Culturas Americanas.

Fotogalería | Plaza de Culturas Americanas de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Zona residencial

En sus 259 metros cuadrados se conforma una zona residencial y urbana con servicios y edificaciones consolidadas. Situada cerca del centro, cuenta con una oferta de vivienda cuyo precio medio ronda los 2.019 euros por metro cuadrado y que está a los pies de la avenida Isabel de Moctezuma. Allí se erige el Residencial Avenida y un buen puñado de negocios que se reparten en eta urbanización privada donde está prohiido el paso de vehículos, consumir fuera de los establecimientos, juegos molestos y animales sueltos.

Allí esta Occident Seguros, y la Óptica, Ortopedia y Farmacia Moctezuma de la licenciada Maria del Pilar Hernández Rincón, con entrada por Isabel de Moctezuma. Una de las clásicas es la Autoescuela San Jorge, que cuenta con más de 50 años de experiencia en la formación de conductores y se ha consolidado como un referente en la ciudad. Ofrecen cursos intensivos y utilizan métodos de enseñanza actualizados, incluyendo tests oficiales de la DGT para la preparación de sus alumnos.

Otros negcios son El Pollo Loco, el Salón de Belleza y Peluquería Caty, Financiaciones Larroc, que son intermediarios de crédito hipotecario del Banco de España, o Laura Lavado, que se dedica a la fotografía. La academia de inglés que hubo en la plaza cuelga el cartel de se alquila en su local y sigue al pie del cañón la Clínica de Fisioterapia y Podología de Raquel Floriano. Carteles que quedan en la plaza son los de Dentalex, la Iglesia Evangélica, cuyo local está en alquiler (antes estuvo allí el colectivo social La Calle), el Laboratorio Dental de Prótesis González y un pequeño bar, del que queda el cartel de Cervezas Alhambra.

La plaza, a través de unas escaleras, tiene salida hacia la calle Cuauhtémoc, con 253 viviendas de entre 75 a 90 metros cuadraados, construidas principalmente en los años 80. La vía está dedicada a Cuauhtémoc (1495-1525), que fue el último tlatoani mexica (gobernador) de Tenochtitlan y que gobernó de 1520 a 1521 durante la invasión española. Defendió heroicamente la ciudad contra Hernán Cortés, y fue capturado el 13 de agosto de 1521, lo que marcó la caída del imperio azteca. Es un símbolo nacional de resistencia y dignidad mexicana que en Cáceres tiene su hueco.