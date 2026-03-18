Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Cuando pensamos diferente"

Nuestra cultura ha hecho de la diferencia el centro de la convivencia, el respeto al otro se basa en que ese otro es diferente a ti; su diferencia se centra –en última instancia- en el pensamiento y en su posterior actuar. De hecho tendemos a juntarnos con aquellos similares, los más similares posibles hasta la propia soledad que es estar con nuestro único pensamiento. Cuesta, cuesta enormemente la atención restada a esa continua diferencia y a su respuesta, impredecible esta y gastadora de energía. Sin embargo forma parte sustantiva –como decimos- de nuestro momento histórico, lo contrario, el monocultivo ideario lleva a la extinción.

Vamos hacia esa otredad cercana de los que debieran ser más como yo, un yo desprovisto de los otros apenas se sostiene pues la vida es colaboración. Las redes sociales, en su digital delimitación, nos hablan de estas uniformidades buscadores tan solo del yo y, por tanto, del aislamiento de un ser que es pura socialización. Cuidado con ese espejo que tan solo nos refleja la realidad de nuestro yo, ello nos aparta de la vida misma que se transforma en verdad en el diálogo permanente con los otros, con aquellos que pensando distinto nos alimentan con el orden que forja la diferencia. Abrámonos, por tanto, cuando nos alimentan los otros con lo que no soy y a la vez seamos el otro como equilibro permanente de la existencia pues ambas realidades, el yo-tu, marcan el destino del hombre en esto del vivir.