El elogio del influyente chef vasco Andoni Luis Aduriz a Atrio en Cáceres: "Sensibilidad, arte e inteligencia estética"

El influyente chef vasco Andoni Luis Aduriz (San Sebastián, 1971) ha dedicado un encendido elogio a Atrio, a sus promotores, José Polo y Toño Pérez, y al equipo de cocina del restaurante después de su visita este pasado fin de semana a Cáceres, donde participó en el Congreso del Bienestar y aprovechó para reencontrarse con sus amigos.

Aduriz, formado con los grandes cocineros del país (Arzak, Subijana, Adriá), comanda en la localidad guipuzcoana de Errentería el restaurante Mugaritz, que atesora dos estrellas Michelin.

Durante su estancia en la capital cacereña, el cocinero comió, como no podía ser de otra manera, en el restaurante Atrio, donde reconoció el trabajo del equipo de cocina, al que quiso aplaudir expresamente. Además, conoció Casa Paredes Saavedra, el proyecto hotelero más exclusivo de Pérez y Polo junto a Atrio.

Somos capaces de ignorar matanzas mientras ponemos el grito en el cielo por la mínima fricción que incomode a alguien

Risas a la mesa con Jose Polo, copropietario de Atrio. / IG

En un texto difundido en redes sociales acompañado de varias fotografías, el cocinero reflexiona sobre la contradicción de un tiempo en el que, a su juicio, conviven la hipersensibilidad ante lo anecdótico y la indiferencia frente a hechos mucho más graves. "Somos capaces de ignorar matanzas mientras ponemos el grito en el cielo por la mínima fricción que incomode a alguien", critica el cocinero.

Frente a ello, sitúa su experiencia en el universo de Atrio como un contrapunto basado en la sensibilidad, el arte y la inteligencia estética.

Mecenazgo y equilibrio

Aduriz describe el mundo construido por Polo y Pérez como un espacio en el que conviven el mecenazgo artístico, el equilibrio entre gravedad y ligereza y una puesta en escena de gran precisión. En su post, destaca la capacidad de ambos para armonizar arquitectura, historia, luz y creación contemporánea hasta convertir el conjunto en una experiencia cultural y sensorial.

Aduriz con el jefe de cocina de Atrio, el chef Alberto Montes / IG

El chef subraya también la sensibilidad de los responsables de Atrio para escuchar la esencia del lugar, desde la piedra y la bóveda hasta la memoria que encierra el edificio, y ensalza su manera de entender el territorio como una materia viva a la que sumar luz y arte.

En su reflexión, Aduriz enmarca tanto Atrio como Casa Paredes Saavedra en una misma manera de mirar y construir, vinculada a la excelencia, el cuidado por el detalle y una voluntad expresa de dotar de sentido cultural y estético a cada espacio.

El cocinero concluye defendiendo que nada es neutral en el momento actual y sitúa el proyecto de José Polo y Toño Pérez en una voluntad clara de hacer del mundo "un lugar que merezca la pena ser vivido”.