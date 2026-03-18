Empresas extremeñas analizan la adaptación a la normativa europea sobre envases y reciclaje en Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres ha reunido a medio centenar de empresas, representantes institucionales y especialistas del ámbito ambiental y jurídico en una jornada centrada en la Responsabilidad Ampliada del Productor aplicada a los envases, una cuestión que gana peso para el tejido empresarial extremeño.

La capital cacereña ha acogido un encuentro promovido por la Cámara de Comercio de Cáceres y ECOTIC Envases para analizar el alcance de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en materia de envases y reciclaje. La cita ha congregado a cerca de 50 empresas, representantes institucionales y profesionales vinculados al ámbito ambiental y jurídico, en un momento en el que la adaptación a las nuevas exigencias normativas se ha convertido en una cuestión estratégica para buena parte del tejido productivo.

La inauguración ha contado con la participación de Manuel Alcocer, Key Account Manager de CityEnvases, y de Víctor Gragera, director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres. Ambos han coincidido en poner en valor este tipo de jornadas como espacios útiles para acercar a las empresas herramientas técnicas, respaldo normativo y entornos de colaboración con los que afrontar la transición hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Imagen de la jornada. / Cedida a El Periódico

En una comunidad como Extremadura, con un peso relevante de la industria agroalimentaria, la distribución, la logística y la actividad manufacturera, el debate sobre los envases y su gestión trasciende lo puramente ambiental y entra de lleno en la organización interna de las empresas, sus costes y su capacidad de adaptación al marco europeo.

Financiación, SCRAP y trazabilidad

El encuentro ha incluido varias ponencias y una mesa redonda en la que se han abordado algunos de los asuntos que más preocupan al sector. Entre ellos, los mecanismos de financiación y organización de la gestión de residuos por parte de las empresas, la evolución de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), la trazabilidad de los materiales y el papel que desempeña el ecodiseño en la reducción del impacto ambiental de los envases.

Imagen de la jornada. / Cedida a El Periódico

También se han puesto sobre la mesa las nuevas exigencias que afectan a los envases comerciales e industriales dentro del contexto europeo, un terreno en el que muchas compañías están obligadas a revisar procesos, documentación y sistemas de control para cumplir con la normativa vigente.

A lo largo de la jornada, los asistentes han compartido además experiencias y perspectivas sobre las dificultades y oportunidades que abre este nuevo escenario regulatorio. La conversación no solo ha girado en torno a la obligación legal, sino también a la necesidad de anticiparse a un modelo en el que la trazabilidad, la reutilización y la correcta gestión del residuo ganan protagonismo.

Empresas, instituciones y especialistas

Entre los participantes han figurado Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres; Ágata Soler-Roig, directora comercial de la Fundación ECOTIC; Fernando Javier Tolosa Pérez, director general de Ondupack; y María Barco, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Inquiba, S.A.

El cartel se ha completado con Javier Rodríguez Herráez, senior associate del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen; José María Pascual, socio director de la Delegación Extremadura de Inmextia Consultores; José Luis Sáez, director de planta de plásticos PET de Veolia en Torremejía, en la provincia de Badajoz; y Jordi Berguinzo, director de Estrategia y cofundador de Candam Technologies.

La presencia de perfiles empresariales, jurídicos, institucionales y tecnológicos ha permitido ofrecer una visión amplia sobre una materia cada vez más transversal. Para las empresas extremeñas, especialmente las que comercializan productos envasados o intervienen en su cadena de valor, la RAP ya no se percibe solo como una exigencia administrativa, sino como un cambio de enfoque que afecta a la producción, la recogida, el reciclaje y la relación con el consumidor.

Tecnología aplicada al reciclaje

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la presentación de RecySmart, una iniciativa dada a conocer por Jordi Berguinzo. Se trata de un dispositivo que puede instalarse en cualquier tipo de contenedor urbano y que es capaz de identificar el material de los envases reciclados por los ciudadanos.

Este tipo de soluciones tecnológicas apuntan a un escenario en el que la gestión del residuo dependerá cada vez más de la información disponible y de la capacidad para medir qué se deposita, cómo se separa y qué recorrido tiene después cada fracción. En ese contexto, la digitalización aparece como una herramienta complementaria para mejorar tanto la eficiencia del sistema como la toma de decisiones públicas y privadas.

Un espacio para tejer alianzas

La jornada ha concluido con un espacio de networking organizado por la Cámara de Comercio de Cáceres y ECOTIC Envases. El objetivo, según los promotores, ha sido favorecer el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas entre los distintos actores implicados en la gestión de envases y residuos.

Más allá del contenido técnico, la cita ha servido para constatar que la adaptación al nuevo marco regulatorio exigirá cooperación entre empresas, administraciones, consultoras, gestores de residuos y proveedores tecnológicos. En una provincia como Cáceres, donde la actividad empresarial busca ganar competitividad sin perder de vista la sostenibilidad, este debate empieza a ocupar un lugar central.