Extregusta causa baja esta primavera en plena crisis de Ifeca en Cáceres

Es un evento masivo que tiene un largo historial de cancelaciones y baile de fechas por la lluvia, que ha arruinado en numerosas ocasiones la cita estrella de la Institución Ferial de Cáceres (IFECA), ahora cuestionada por su gestión.

Auditoría

La conocida feria gastronómica Extregusta no se celebrará esta primavera en el Paseo de Cánovas de Cáceres, debido a la acumulación de eventos en la ciudad y a la situación económica que atraviesa IFECA, que obliga a repensar la feria y trasladarla (por enésima vez) de fecha: se baraja septiembre, por la 'feria chica' de San Miguel, según contemplan desde el Ayuntamiento de Cáceres.

IFECA, responsable habitual de la organización de grandes ferias y eventos, se encuentra actualmente en proceso de análisis de su situación financiera. El ayuntamiento ha detectado impagos puntuales a trabajadores y la necesidad de revisar posibles obligaciones económicas pendientes con proveedores, tras la salida del director gerente César Vicho.

Feria del Libro

De hecho, la Feria del Libro de este año se realizará sin el paraguas de IFECA, pero el Ayuntamiento, junto con la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, asumirá la organización para "garantizar su celebración con normalidad”. La intención es que las dificultades de la institución no afecten al calendario de eventos de la ciudad.

Extregusta, que tradicionalmente se celebraba coincidiendo con la Semana Santa y la primavera cacereña, cuajada de eventos, se pospone también para evitar la masificación del Paseo de Cánovas, que este año acogerá consecutivamente la Feria de Semana Santa (cuyas casetas ya se han montando en Cánovas), la Feria del Libro, los puestos del WOMAD y la Feria Agroalimentaria de San Fernando.

El concejal delegado Jorge Suárez ha señalado a la SER que la decisión se ha tomado de manera consensuada con la empresa patrocinadora del evento. “Queremos dar un respiro a la ciudadanía y permitir que la feria recupere su carácter de referencia agroalimentaria en Extremadura, con los mejores productos y cocineros”.

Se están valorando fechas alternativas para Extregusta, con especial atención a los meses posteriores al verano, cuando las condiciones climáticas sean más favorables y se pueda mantener el efecto llamada del evento sin competir con otros grandes acontecimientos en la ciudad.