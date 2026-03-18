La Guardia Civil de Cáceres reduce a chatarra 835 armas y eleva a más de 14.000 las eliminadas desde 2007

La Guardia Civil de Cáceres ha destruido 835 armas en una nueva actuación de control del armamento desarrollada en la provincia. El lote, convertido ya en chatarra, suma 2,3 toneladas y eleva a más de 14.000 las armas eliminadas desde 2007.

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha procedido a la destrucción de un total de 835 armas dentro de sus actuaciones habituales de control y seguridad. El material ha sido reducido a chatarra, según ha informado el instituto armado este 18 de marzo.

Armas destruidas

Entre las armas destruidas figuran las de propiedad particular cuyos titulares habían solicitado su eliminación, así como aquellas cuya destrucción había sido acordada por la autoridad judicial o administrativa. También se incluyen armas depositadas a disposición de particulares una vez superado el plazo máximo de depósito y material considerado prohibido por carecer de marcas, números o punzones obligatorios de un banco oficial de pruebas.

Así fue el proceso. / GUARDIA CIVIL

Ese último grupo se encuadra en lo previsto en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, una norma que fija las condiciones de identificación y control de este tipo de material. La retirada y destrucción de estas piezas forma parte de los mecanismos con los que se intenta evitar que vuelvan a circular o permanezcan fuera de control.

Escopetas en cabeza y 2,3 toneladas de material

El conjunto del armamento destruido alcanza un peso de 2.300 kilogramos, es decir, 2,3 toneladas. Entre las piezas predominan las escopetas, aunque también había una cantidad menor de rifles, carabinas, pistolas, revólveres, ballestas, armas de aire comprimido, detonadoras, armas blancas y otros tipos.

La relación da una idea del volumen y la variedad del material que termina bajo custodia antes de su eliminación definitiva. En una provincia con un importante peso del medio rural, la presencia mayoritaria de escopetas resulta coherente con el tipo de armas más extendidas entre particulares, aunque en el lote también aparezcan armas cortas y material prohibido.

Más de 14.000 armas destruidas en casi dos décadas

La Guardia Civil señala además que el número de armas destruidas en la Comandancia de Cáceres ha ido creciendo de forma progresiva en los últimos años. En el periodo comprendido entre 2007 y 2026, se han destruido más de 14.000 armas en la provincia.

Ese dato sitúa esta nueva eliminación dentro de una tendencia sostenida en el tiempo y refuerza, según la información difundida, el compromiso del cuerpo con la seguridad ciudadana y el control del armamento. La destrucción de armas retiradas, entregadas por sus propietarios o intervenidas por resolución administrativa o judicial constituye una de las vías con las que las fuerzas de seguridad tratan de reducir riesgos y cerrar el ciclo de este material de manera definitiva.

Un mensaje de prevención para la provincia

La operación tiene también una lectura preventiva. Más allá de la cifra puntual, la destrucción evita que armas fuera de uso, sin documentación reglamentaria o retiradas por distintos procedimientos permanezcan almacenadas indefinidamente o puedan reintroducirse en circuitos irregulares.

En el caso de Cáceres, donde conviven núcleos urbanos con un amplio territorio rural, este tipo de actuaciones se interpreta además como una medida de vigilancia continuada sobre un material especialmente sensible. La conversión en chatarra de las armas depositadas o intervenidas cierra administrativamente cada expediente, pero también lanza un mensaje de control efectivo sobre la tenencia y circulación de armas en la provincia.