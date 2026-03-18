Heroico Emilio de Justo, torero de Cáceres: estará en Valencia apenas diez días después de una cogida que le fracturó dos costillas

Heroico Emilio de Justo. El pasado 8 de marzo sufrió una grave cogida en la plaza de toros de Olivenza cuando entraba a matar al último animal de su lote que le fracturó dos costillas. Desde entonces, se ha sometido a una intensa sesión de fisioterapia con el objetivo de estar este jueves en Valencia en la Feria de Fallas. Tras ese trabajo de recuperación, y habiéndose probado en el campo con buenas sensaciones, el torero confirma que estará en Valencia.

Emilio de Justo confirma sus buenas sensaciones y toreará en Valencia tras su cogida en Olivenza. / Prensa Emilio de Justo

Así lo ha confirmado su equipo de comunicación, que han asegurado que hará el paseíllo este 19 de marzo junto a Alejandro Talavante y Juan Ortega para lidiar los astados de la ganadería Núñez del Cuvillo. Se trata de una de las citas más atractivas de esta feria.

Evolución favorable

En los últimos días, el diestro ha experimentado una evolución favorable gracias a un exhaustivo tratamiento de fisioterapia avanzada. Esto le ha permitido incluso probarse en el campo con sensaciones positivas y en un tiempo récord, factores determinantes para confirmar su presencia en el compromiso fallero.

Momento en el que el animal embiste a Emilio de Justo al entrar a matar. / Prensa Emilio de Justo

El torero sufrió una doble fractura costal y una rotura muscular a consecuencia de una cogida al ejecutar la suerte suprema. "Su regreso en Valencia refleja un firme compromiso con la afición y una capacidad de superación excepcional ante una de las fechas clave de la temporada", señalan en un comunicado emitido este miércoles.

La cogida le impidió estar el pasado sábado en la Feria de la Magdalena de Castellón, donde iba a lidiar los animales de la ganadería de Zalduendo. Sin embargo, fue sustituido por Tomás Rufo, que cortó una oreja en su primer toro de la tarde. Salió a hombros Daniel Luque tras desorejar a un gran animal, que fue premiado con la vuelta al ruedo.