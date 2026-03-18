La nueva ITV de Cáceres arrancará en Capellanías, pero apunta a una sede de mayor capacidad

La empresa Itevebasa, hasta ahora adjudicataria de la concesión de la ITV móvil del polígono de Capellanías de Cáceres, deja de trabajar en la capital provincial a comienzos del próximo mes de abril. Le va a sustituir Dekra, una firma que tiene todas sus estaciones en la Comunidad de Madrid y que ahora se somete a una expansión en la que van a tener que crear espacios más grandes que los ya existentes tanto en la capital cacereña como en Badajoz. En un principio, van a continuar pasando las revisiones en el mismo recinto del área industrial, en la calle Silleros, pero seguramente deban someterse a un traslado porque la nave actual es demasiado pequeña para el cumplimiento de los requisitos de la adjudicación.

25 años

Dekra va a ser la empresa que pase la revisión de la ITV en Extremadura por un periodo de 25 años. El área concesional que abarcará supone el 30% del territorio regional, incluyendo las zonas más densamente pobladas. Como parte del desarrollo estructural de la concesión, se construirán dos nuevas estaciones fijas de gran capacidad en las capitales provinciales. Estas se diseñarán como centros de referencia, con cinco líneas de inspección cada una y capacidad para atender todo tipo de vehículos, desde turismos y motocicletas hasta vehículos industriales y agrícolas. Su tamaño, equipamiento tecnológico y configuración operativa permitirán absorber altos volúmenes de demanda, reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más ágil y eficiente.

Dos fases

Van a dividir su expansión regional en dos fases. En la primera, asumirá la capacidad existente en desplazamientos ya operativos, garantizando la continuidad del servicio mientras se desarrollan las nuevas infraestructuras. Esta transición incluirá instalaciones en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. La segunda se centrará en la expansión dentro de las zonas concesionadas e incluirá el desarrollo de nuevos infraestructuras, entre ellas la construcción de las grandes estaciones fijas de alta capacidad previstas en las capitales provinciales, que constituirán el eje estructural de crecimiento y mejora del servicio en la región.

Proceso

La propuesta de adjudicación se elevó el pasado 2 de enero, y el objetivo es que esta empresa estuviese pasando las revisiones a principios del mes de abril. Sin embargo, por el momento no se ha conocido cuál será el lugar exacto en el que se instalarán y cuándo comenzarán a trabajar. La empresa se ha comprometido a crear doce contratos indefinidos para trabajadoras, cuatro para personas con discapacidad y otros cuatro para personas desempleadas de larga duración. Eso sí, seguirá prestando servicio en la misma nave hasta que tenga su sede, que deberá ser más grande. En las últimas tres décadas, el número de ITV realizadas en Extremadura se ha incrementado un 480%: de 135.453 registradas en el año 1991 se ha pasado a 784.850 en el año 2024, "desbordando la capacidad inspectora de los centros". De las 784.850 inspecciones que se realizaron durante el año 2024 en Extremadura, las estaciones gestionadas directamente por la Junta hicieron un 32% (256.461). El resto, 528.389, se ejecutaron en los centros privados.