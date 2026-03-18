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Ladilla Rusa estará en Horteralia 2026: humor, pop y 'Macaulay Culkin' en Cáceres

Toni y Geni, de Ladilla Rusa, llevarán toda su energía a Horteralia con éxitos como 'Macaulay Culkin' frente a miles de espectadores

Ladilla Rusa, grupo musical.

Ladilla Rusa, grupo musical. / Sala Apolo

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El dúo barcelonés Ladilla Rusa, conocido por su irreverencia y su mezcla de pop y electrónica, vuelve a Cáceres los días 23 y 24 de octubre para presentarse en Horteralia 2026 tras haberse perdido la edición de 2024 por motivos de salud.

Humor, pop y energía

Formado por los artistas Toni y Geni, Ladilla Rusa comenzó su camino en la música como un proyecto underground en Barcelona, combinando humor, ironía y referencias culturales en sus canciones. Su tema más conocido, 'Macaulay Culkin', se convirtió rápidamente en un himno viral, catapultando al dúo a la fama y consolidando su estilo único: letras ingeniosas, ritmos pegadizos y un espectáculo lleno de energía. Su regreso a Horteralia promete ser uno de los momentos más esperados del festival, ya que su capacidad para convertir cada concierto en una fiesta colectiva conecta perfectamente con el espíritu del evento, diversión sin complejos, celebración de la diversidad y pop irreverente.

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Asistentes de toda España

Con esta nueva confirmación, Horteralia 2026 refuerza su cartel y apunta a convertirse en una de las ediciones más potentes del festival, que cada año reúne a miles de asistentes de toda España en Cáceres. Los abonos estarán disponibles a partir del jueves 9 de abril, dando inicio a la cuenta atrás para un concierto que promete ser inolvidable.

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