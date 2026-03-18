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Agenda cultural

El Mago de Oz aterriza en Cáceres: cine, cultura al aire libre y cursos de montaña este miércoles

Desde la proyección y coloquio de 'El Mago de Oz', pasando por encuentros culturales bajo el magnolio de la Casa Pedrilla, hasta la oportunidad de formarte como guía de itinerarios de baja y media montaña

Película 'El Mago de Oz'.

Película 'El Mago de Oz'. / Vanity Fair

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres propuestas muy diversas en la ciudad.

El jardín de la Casa Pedrilla acoge la segunda edición de 'Bajo el Magnolio'

El jardín del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla vuelve a convertirse en escenario cultural con la segunda edición de Bajo el Magnolio, un ciclo que reúne poesía, teatro y música en uno de los espacios más emblemáticos del museo. Coincidiendo con la floración del magnolio, el programa propone tres encuentros al aire libre los días 18, 19 y 20 de marzo, en horario de 18.30 a 21.00, invitando al público a disfrutar de la palabra, la escena y la música en un ambiente cercano y acogedor. La entrada es libre, consolidando así una iniciativa que nació el pasado año y que vuelve a acercar a creadores y público en torno a la cultura este miércoles.

Segunda edición de 'Bajo el Magnolio'.

Segunda edición de 'Bajo el Magnolio'. / El Periódico

Abierto el plazo para el 'Curso Federativo de Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña'

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada ha abierto el plazo de preinscripción para el 'Curso Federativo de Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña', dirigido a responsables de clubes federados en Extremadura.

El curso, con una carga total de 300 horas, desarrolla las Unidades de Competencia establecidas por el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, requisito necesario para acceder al Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales de la certificación homónima. La formación se estructura en tres bloques: modalidad online del 30 de marzo al 1 de julio de 2026 y periodo de prácticas presenciales del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026. Una vez completado, los participantes podrán iniciar su proceso individual de acreditación oficial, válido conforme a la Ley 15/2015 del ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura.

Noticias relacionadas y más

Cine y fantasía en la Taberna Sir Lancelot con 'El Mago de Oz'

Este miércoles a las 21.00 horas, la Taberna Sir Lancelot de Cáceres acoge la segunda sesión de Habla de Cine #41, con la proyección y coloquio de 'El Mago de Oz' (1939). La actividad celebra la llegada de la primavera y las flores, invitando al público a sumergirse en tres clásicos cinematográficos donde la fantasía y la naturaleza cobran vida. Una propuesta que combina cine, imaginación y conversación en un ambiente cercano y acogedor, despidiendo los días grises y dando la bienvenida al calorcito.

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