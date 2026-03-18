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Accidente de tráfico en Cáceres: un motorista resulta herido al colisionar con un coche en la rotonda de la Renfe

El hombre ha sido trasladado al hospital para valorar su estado, según indica la Policía Local

Rotonda de la Renfe, en la que se ha producido el suceso.

Rotonda de la Renfe, en la que se ha producido el suceso. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Nuevo suceso en Cáceres en la tarde de este miércoles. Un motorista ha resultado herido en la rotonda de la Renfe al colisionar el vehículo que conducía con otro coche que transcurría por la misma glorieta. Según ha podido saber este diario tras contactar con fuentes de la Policía Local, el herido es un varón de mediana edad que ha sido trasladado al hospital para valorar su estado de salud.

Se desconocen las causas que han podido provocar el suceso, pero por suerte no ha revestido gravedad. Sí se ha confirmado que ha tenido lugar en torno a las 18.30 horas.

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La situación ha provocado el susto de los múltiples conductores que pasan por esta transitada rotonda, puesto que han visto un aparatoso escenario y han especulado sobre lo que podía haber ocurrido. Las personas que iban en el interior del turismo no han resultado heridas.

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