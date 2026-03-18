Crear una nueva línea al hospital, un microbús para la parte antigua y mantener el servicio regular a Valdesalor: las propuestas del PSOE de Cáceres para el nuevo bus urbano

El PSOE de Cáceres ha planteado una batería de cambios al futuro mapa del autobús urbano planteado en la propuesta media del plan director con la creación de una nueva línea 9 entre el Hospital Universitario, el campus, Mejostilla y la Plaza de Toros, una línea específica para la Ciudad Monumental con microbuses eléctricos y el mantenimiento del servicio habitual a Valdesalor frente a la opción de sustituirlo por transporte a demanda.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha explicado este miércoles que su grupo ha registrado un documento de alegaciones y propuestas al plan director del transporte público tras la reunión de la mesa de transporte celebrada este lunes. Según ha señalado, el texto recoge aportaciones trabajadas "de la mano de los vecinos, de las vecinas y de las trabajadoras del servicio".

Mesa de transporte

Fernández ha sostenido que la mesa de transporte, planteada en su día como órgano de diálogo y participación, no ha funcionado como tal. "No se ha producido en ningún momento ese foro", ha afirmado. Pese a ello, ha indicado que tanto los servicios técnicos municipales como la empresa encargada del plan se han mostrado dispuestos a estudiar las propuestas registradas por su grupo.

La principal novedad del documento es la creación de una línea 9 que conectaría el Hospital Universitario con el campus, la zona norte y la Plaza de Toros, con paso cada 30 minutos entre semana y cada 60 los fines de semana. El recorrido propuesto incluye El Cuartillo, el vial de acceso al CIIAE, el campus, Cáceres el Viejo, Mejostilla, Arsenio Gallego, avenida de Extremadura, el cementerio y la Plaza de Toros, antes de regresar hacia el hospital.

Según la portavoz socialista, esta nueva línea serviría para "duplicar los servicios al hospital" y reforzar la conexión con áreas que ahora tienen peor cobertura, como Vegas del Mocho o Nueva Ciudad.

Casco histórico

Otra de las propuestas destacadas es la creación de una línea CM (Ciudad Monumental) con microbuses eléctricos, con un modelo similar al de otras ciudades patrimoniales. El objetivo, según el documento del PSOE, es acercar el transporte urbano al casco histórico y facilitar, al mismo tiempo, la peatonalización de San Antón sin que los vecinos pierdan acceso al autobús.

El texto plantea dos alternativas de recorrido. Una de ellas pasaría por Clara Campoamor, Virgen de la Montaña, la plaza de Santa Clara, calle Hornos, calle Gallegos, plaza de San Juan, Gran Vía, plaza Mayor, Arco de la Estrella, Santa María, Tiendas, plaza del Socorro, Margallo, Muñoz Chaves, San Blas, Ceclavín, San Justo y plaza de Argel, entre otros puntos. La segunda opción, atribuida al PSOE en el propio documento, recorrería San Blas, Santiago, Caleros, Ronda Vadillo, plaza de San Francisco, Santa Clara, calle Hornos, calle Gallegos, plaza de San Juan, Pizarro, San Francisco, Colón, avenida de España y Obispo Galarza.

Fernández ha vinculado esta propuesta a la salida de las líneas 1 y 2 de San Antón. En ese sentido, ha defendido que, si se modifica la circulación en esa zona, deben mantenerse alternativas que sigan dando servicio a la barriada de Antonio Canales y al casco histórico.

Cambios en líneas

El documento también introduce observaciones sobre varias líneas ya existentes. En la línea 2, el PSOE ha mostrado dudas sobre la supresión de paradas en Juan Rodríguez Molina, Tomás Pulido y José Bermudo Mateos, al entender que afectan a una zona envejecida en la que aumentar la distancia entre paradas puede dificultar la movilidad.

En la línea 4, que presta servicio a Valdesalor, el grupo socialista ha rechazado la supresión del recorrido habitual hasta la pedanía y su sustitución por un sistema a demanda. Como alternativa, ha propuesto dividir la línea en dos ramales: una 4A entre Junquillo y la estación de autobuses y una 4B entre Valdesalor, Cefot, interior de Ceres Golf, La Cañada y Múltiples. Ambas tendrían una frecuencia de 30 minutos.

La línea 6 también figura entre las modificaciones planteadas. El PSOE ha propuesto ampliarla para llegar a la residencia asistida, la Guardia Civil y la Universidad Laboral, con una frecuencia de 30 minutos y con la posibilidad de que deje de pasar por la avenida de la Universidad para reorganizar mejor el trazado.

En cuanto al llamado refuerzo 8, el documento socialista propone cambiar su denominación a línea 10 y ampliar su funcionamiento de lunes a sábado entre las 7.00 y las 21.00 horas, con frecuencia de 60 minutos. También plantea mantener en la línea 8 el horario de mañana en los días laborables y conservar en la línea 7 el servicio matinal en horario de tarde.

Tarifas e intercambiador

Junto a las modificaciones de líneas, el PSOE ha pedido que el futuro contrato "blinde" las tarifas actuales para evitar incrementos de precio a los usuarios. También ha planteado la creación de un intercambiador en la Plaza de Toros, con un aseo fijo para los conductores, frente al modelo de aseos públicos repartidos que, según ha señalado Fernández, contempla el plan actual. El paquete de propuestas se completa con la reclamación de líneas nocturnas y servicios especiales al recinto ferial conectados con los barrios de Cáceres, y no solo con el centro.