Cultura
Presentan el libro 'Cómo terminó la Guerra Civil española'
El autor, Gutmaro Gómez, conversará con Enrique Moradiellos García, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura
Redacción
Este jueves, a partir de las 19,30 horas, se presenta el libro ‘Cómo terminó la Guerra Civil española’, de Gutmaro Gómez Bravo. El autor conversará con Enrique Moradiellos García, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
El acto tendrá lugar en el salón de actos del Aula de Cultura de la diputación provincial de Cáceres, en el número 10 de la calle Pintores.
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