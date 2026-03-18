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Cultura

Presentan el libro 'Cómo terminó la Guerra Civil española'

El autor, Gutmaro Gómez, conversará con Enrique Moradiellos García, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura

Milicianos republicanos en Francia fotografiados por Capa. / EFE

Milicianos republicanos en Francia fotografiados por Capa. / EFE / EL PERIÓDICO

Redacción

Este jueves, a partir de las 19,30 horas, se presenta el libro ‘Cómo terminó la Guerra Civil española’, de Gutmaro Gómez Bravo. El autor conversará con Enrique Moradiellos García, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

Cartel de la presentación.

Cartel de la presentación. / EL PERIÓDICO

El acto tendrá lugar en el salón de actos del Aula de Cultura de la diputación provincial de Cáceres, en el número 10 de la calle Pintores.

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