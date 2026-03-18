La Sagrada Cena: un clásico joven con más de 100 hermanos de carga y 11 metros de colorido

Dueña y señora de la mañana del Jueves Santo, la Cofradía de la Sagrada Cena abre lo que es la montaña rusa sin frenos que son ese día y el Viernes Santo, con 9 salidas sin descanso. Con una procesión colorida y alegre, la Sagrada Cena se puede considerar un clásico joven, pues apenas supera los 30 años.

Sale a las 11 de la iglesia de Santiago y supone todo un contraste con su predecesora, la oscura y llamativa procesión del Cristo Negro. Sale con tres imágenes: el Señor de la Eucaristía (cuyo paso completo se conoce como la Sagrada Cena), la Virgen del Sagrario y el Triunfo de la Eucaristía, un pequeño paso destinado a los jóvenes. Y todo ello salió del sueño de un niño.

Novedades

De cara a este año, la Sagrada Cena presenta algunas pequeñas novedades. La imagen de San Mateo estrena una túnica de mantolín, se ha actualizado el repertorio de la banda de música de Llerena, y la Virgen cuenta con pequeñas novedades en forma de tocado y anillos. Además, finaliza el pago del nuevo paso de la Virgen, completándose poco a poco a lo largo de los últimos años.

Señor de la Eucaristía. / Pablo Parra

"La Semana Santa de la ciudad goza de buena salud", señala Ricardo Fernández, Mayordomo de la cofradía, refiriéndose sobre todo en cuanto a la participación en las cofradías y la llegada masiva de turistas. Sin embargo, concuerda con otras voces que señalan el problema de que hace falta una mayor implicación en épocas que no sea Semana Santa. "Yo creo que hay que insistir más en la implicación del cofrade durante el año en la propia cofradía".

Sí admite ese "hándicap" de que una gran cantidad de hermanos viven fuera, pero la realidad es la que es: "hace falta una mayor implicación durante el año". Los jóvenes tienen su papel. Es una cofradía con una participación joven alta, gracias también a la existencia del paso central, el Triunfo de la Eucaristía. Este representa a un ángel con un cáliz, una imagen bastante simple que sirve para que los adolescentes puedan cargar también.

"A los jóvenes se les ha dado su sitio y es algo que las juntas de gobierno se han venido dando cuenta de un tiempo para acá", señala, recordando esa figura del Vocal de Juventud que tanto quiso crear el obispo Francisco Cerro. "No son solo el futuro, sino también el presente. Los jóvenes están y tienen que estar, con su forma de ver la vida, con sus locuras y con su todo, pero tienen que estar".

Triunfo de la Eucaristía. / Pablo Parra

El paso de la Sagrada Cena es uno de los más impresionantes de toda la Semana Santa extremeña, con cerca de 100 hermanos de carga, en torno a 2.300 kilos de peso, y unos 11 metros de largo. Además, 13 figuras, junto a otros detalles que conforman el paso, hacen de este uno de los más complicados, si no el que más, de cargar. O mejor dicho, de mandar.

Por el momento no se ha logrado llegar a los dos turnos de carga completos, por lo que los relevos se van turnando con una parte del paso que va rotando. Representa la última cena de Jesús, y se ven representados los doce apóstoles.

Entre ellos se encuentra Judas Iscariote, representado portando una bolsa que no muchos saben que lleva dentro 30 monedas. "Otros aspecto que no muchos conocen es que el Señor de la Eucaristía tiene los ojos verdes, representando la esperanza de la resurreción".

Un sueño

La Cofradía de la Sagrada Cena nace en 1996, pero la idea surgió mucho antes. Su fundador principal, Antonio Rubio Rojas, archivero municipal y una persona muy vinculada a la historia de la ciudad, es quien tiene la culpa de que la cofradía exista hoy en día. "Su padre tenía una tienda de ultramarinos aquí en Cáceres, y por circunstancias viajaban mucho a Sevilla. Allí, el pequeño Antonio coincidió un Domingo de Ramos con la Sagrada Cena sevillana y quedó fascinado. Desde entonces siempre tuvo ese anhelo de ver una Sagrada Cena en Cáceres", cuenta Fernández.

Ese sueño quedó en 'stand by' hasta el año 1990, cuando el propio Rubio dio el pregón de la Semana Santa. Allí, mencionó esa idea de la Sagrada Cena que ya en ocasiones anteriores había intentado realizar la comisión pro-Semana Santa que existía en la ciudad, precursora de la actual Unión de Cofradías Penitenciales.

Señor de la Eucaristía. / Pablo Parra

Entonces, entró en juego la figura de Serafín Martín Nieto, quien visitaba frecuentemente el archivo municipal. Martín se ilusiona también con el proyecto y crean una comisión, pero no para fundar una cofradía, sino para crear un paso y dárselo a una cofradía. Esta la forman Antonio Rubio, Serafín Martín, Carmen Montero, Mercedes Muriel, Juan Antonio Fajardo, José María Bernáldez y Javier Seyer, entre otros.

Así, en 1993 se crea esta comisión y se comienza a dar forma a lo que va a ser, finalmente, una cofradía. El Señor de la Eucaristía se le encomienda a Antonio J. Dubé de Luque y, poco a poco, se le irán sumando el resto de los apóstoles que forman el paso. De esta forma, el paso nace en 1995 y hasta el 2005 no ve todas las tallas juntas. Aunque no queda finalizado hasta 2009, cuando se incorporó la figura del Cordero Pascual en la mesa.

En 1998 la cofradía suma una imagen mariana, la Virgen del Sagrario, "un empeño de Dubé". "Una vez les comentó en el taller que la Virgen tenía que hacerse y entonces él regalaría la mano de obra. La cofradía simplemente tenía que asumir lo que es el coste material de la madera".

Virgen del Sagrario. / Pablo Parra

Así procesiona la cofradía hasta 2013, cuando se suma el Triunfo de la Eucaristía. "Teníamos el problema de que los niños no querían salir de capuchón, querían cargar ya", explica el Mayordomo. Así, se encarga la figura a Dubé hijo, Antonio Dubé Herdugo.

Encuentro

El mejor momento de la procesión llega al final, con el encuentro de las tres imágenes. Realmente, esta tradición nace de forma completamente fortuita, pues "por ser prácticos, la Virgen tenía que entrar la primera, luego el ángel y luego la Sagrada Cena". Sin embargo, para hacerlo de una forma "digna", se decidió hacerlo como se hace actualmente.

Es uno de los momentos más emocionantes de toda la Semana Santa de Cáceres. Al son de la Saeta, de Joan Manuel Serrat y Antonio Machado, las tres imágenes bailan juntas en "un momento de muchísima emoción". "Básicamente, es cuando el Mayordomo y el resto de la Junta Directiva comienzan a respirar", bromea.

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Y aunque la plaza de Santiago se ve abarrotada, lo cierto es que es un momento familiar y bastante "íntimo". Con público o sin él, el momento va a ser igual. "Más que un espectáculo hacia la gente, es algo hacia nosotros, el culmen de todo el trabajo que llega con el reencuentro de Jesús con su madre".