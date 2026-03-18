Tres días de magia y humor con la séptima edición de 'Cáceres Mágico'

La capital cacereña se prepara para acoger la séptima edición del festival de magia ‘Cáceres Mágico’, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo con una programación que combinará ilusión, humor y espectáculos dirigidos a todos los públicos en diferentes puntos de la ciudad.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado el festival junto a los magos Sergio Barquilla y Fernando Flores, destacando que se trata de "un evento marcado en el calendario de la ciudad", y ha expresado su deseo de que mantenga o supere "la gran acogida de años anteriores".

El edil ha señalado además la apuesta por el talento regional en esta edición, con la presencia destacada de artistas como Jorge Carrillo, Gonzalo Mateos y Roberto Calle. "Queremos potenciar el talento de nuestra tierra", ha afirmado.

Suárez ha enmarcado el festival en el momento cultural que vive la ciudad, indicando que existe "una gran acogida" hacia las artes y los eventos culturales, especialmente tras el nombramiento de Cáceres como finalista en la carrera hacia la Capital Cultural Europea 2031.

Programación en distintos espacios

La programación arrancará el viernes 20 de marzo con la actividad ‘Magia Itinerante’ en el Centro Comercial Ruta de la Plata, donde varios magos recorrerán el recinto realizando actuaciones en directo para el público.

Ese mismo día, a partir de las 20:37 horas, el Gran Teatro acogerá la Gran Gala de Magia, presentada por el cacereño Roberto Calle, en la que participarán artistas como Rubén Silva, Gonzalo Mateos y Juan Colás, recientemente reconocido con el Premio Mundial de Magia en Escena.

El sábado 21 de marzo continuará la programación en el Gran Teatro con dos propuestas. Por la mañana, Luigi Ludes presentará el espectáculo ‘Magia para abuelos y niños’, y por la noche el mentalista Max Verdié, Campeón de España, ofrecerá ‘El poderoso drama’.

Novedades y presencia femenina

El domingo 22 de marzo se concentrarán algunas de las propuestas más novedosas del festival. La Sala Ateneo acogerá la Gala Jam de Magia, con la participación de Sergio Barquilla, Fernando Flores y la maga Lola Mento, premiada en 2024 en el Congreso Nacional de las Artes Afines, en un espectáculo que combinará magia y humor.

Los organizadores han destacado la escasa presencia femenina en el mundo de la magia y han agradecido el esfuerzo realizado para contar con una artista como Lola Mento. "Es un mundo muy masculino y nos es muy difícil traer a magas", han señalado.

La jornada concluirá con una propuesta dirigida al público infantil en la Sala Maltravieso, donde Sergio Barquilla presentará el cuento ‘Cleo y el mago de las tres cuerdas’, incorporando por primera vez la literatura al formato del festival. Además, Barquilla y Flores han agradecido la colaboración del AMPA del Colegio Sagrado Corazón y del colegio Donoso Cortés, que participarán por primera vez en esta cita cultural.