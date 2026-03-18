Unidas por Extremadura denuncia el estado "sangrante" del IES Laboral de Cáceres tras una visita

Es un tema de sobra conocido en Cáceres. No hay un alumno que no se haya quejado. El IES Laboral de Cáceres se encuentra en un estado bastante mejorable. Familiares de estudiantes se han puesto en contacto con Unidas por Extremadura, quienes han mandado una comitiva a visitar el centro este martes. No fue tarea fácil, pues desde el instituto no se mostraban favorables a la visita, que finalmente han hecho "de forma exprés".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atendió a los medios en la puerta del gran recinto y calificó de “sangrante” la situación que vive. Sobre todo ha podido constatar las graves deficiencias estructurales agravadas por las recientes borrascas.

Falta de inversión

De Miguel denunció que el estado del instituto es “especialmente preocupante” tras décadas de falta de inversión. Según explicó, las lluvias han provocado goteras e inundaciones que han dejado inutilizables distintas zonas del edificio. “Hay áreas directamente impracticables”, aseguró, subrayando que actualmente permanecen cerrados espacios esenciales como los comedores, la cocina y varias aulas.

La dirigente enmarcó esta situación en un problema más amplio que afecta a numerosos centros educativos de la región. “No es un caso aislado”, advirtió, señalando que han recibido quejas de comunidades educativas de distintos puntos de Extremadura. Como, por ejemplo, de Cabezuela del Valle, donde recientemente visitaron también otro centro.

Unidas por Extremadura, en la puerta de La Laboral. / Pablo Parra

Durante la visita, De Miguel pudo comprobar el deterioro de la cubierta del edificio, con filtraciones de agua, presencia de humedad y olor a moho en algunas aulas. “Hay clases donde no se puede enseñar en condiciones”, afirmó, alertando además del impacto que estas condiciones pueden tener en la salud de alumnos y docentes, especialmente en personas con problemas respiratorios como el asma.

Abandono

La portavoz insistió en que estas deficiencias no son recientes, sino que responden a “décadas de abandono”, lo que, a su juicio, obliga a una intervención urgente y de gran envergadura. Aunque ha reconocido que existe un proyecto para renovar la cubierta, ha advertido de que los plazos administrativos podrían retrasar su ejecución mientras la situación sigue deteriorándose. La cubierta es solo la punta del iceberg, aunque algo es algo.

En clave política, De Miguel raclamó un incremento sustancial de la inversión pública en infraestructuras educativas y mostró su preocupación por las prioridades del futuro gobierno autonómico. “Mucho nos tememos que la educación pública no será una prioridad”, señaló, criticando que se planteen políticas fiscales que, en su opinión, reducen los recursos disponibles. “Esto no se soluciona rebajando impuestos a los más ricos y a las grandes eléctricas, sino con más recursos y una fiscalidad progresiva”, defiende.

IES Universidad Laboral. / Pablo Parra

Asimismo, subrayó la relación directa entre las condiciones materiales de los centros y la calidad educativa. “Nadie puede atender una clase a 45 grados, ni con frío o con los pies mojados”, afirmó. "Necesitamos adecuar al siglo XXI nuestros centros educativos y eso pasa porque en verano no se mueran los niños y niñas de calor y en invierno no pasen frío o estén encharcados".

Por último, De Miguel apeló a la responsabilidad de la Junta de Extremadura, de quien depende el centro, para que actúe con urgencia. “Extremadura se merece mucho más”, concluyó, insistiendo en que ningún estudiante debería verse obligado a recibir clases en condiciones precarias.

La Junta reforma la cubierta

Casi al mismo tiempo, la Junta de Extremadura ha anunciado los detalles de esas "obras urgentes" en la cubierta del centro educativo. Con un importe de casi medio millón de euros, la Consejería de Educación reforma la cubierta del pabellón polideportivo para la adecuación de sus espacios para talleres y, además, trabaja en la cocina y en el comedor para evitar goteras.

Por otro lado, asegura que ya ha actualizado el proyecto y está trabajando en la elaboración de los pliegos para la sustitución de la cubierta y de carpinterías metálicas en el aulario, con una inversión prevista de 3.288.464 euros. Y de forma paralela, "estamos actualizando otro proyecto prioritario para la sustitución de cubiertas y carpinterías en zonas comunes con una inversión de 1.955.771,10 euros".

Vista aérea de La Laboral. / IES Universidad Laboral

En resumen, la Junta invierte cerca de 6 millones de euros en unas obras que, espera, puedan comenzar antes de finales de este año. No es el único proyecto que trae entre manos. "Estamos elaborando los pliegos para la redacción del proyecto de la reforma del edificio de la residencia del IES Universidad Laboral de Cáceres, con una inversión estimada de 15 millones de euros", añade la nota gubernamental.

Este proyecto prevé obras en estas dependencias para albergar el Centro de Profesores y Recursos y Ciclos Formativos, además de realizar mejoras en la zona del comedor o la cocina.

Los casi 60 años de antigüedad, junto a la más que evidente falta de mantenimiento durante décadas y el temporal adverso que llega a la región de vez en cuando, hacen del IES La Laboral un lugar anticuado y descuidado.