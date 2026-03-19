De la 'Amabilidá' a la 'Rebelión': así son las ciudades rivales de Cáceres en la lucha por la Capitalidad

Cáceres conoció el pasado viernes, en una jornada plagada de emoción e ilusión, que era finalista en la carrera por ser la Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un título que transformaría a la ciudad en un epicentro cultural, fomentado la diversidad, el diálogo intelectual y el desarrollo social y económico a largo plazo. Hubo lágrimas, gritos de rabia y algunos se quitaron la espinita clavada de 2016, que finalmente fue para San Sebastián. Todos celebraron, pero al instante se comenzó a pensar en qué más hacer para lograr la distinción definitiva, en cómo ampliar ese bidbook para que la ciudad pueda ser la vencedora.

Sin embargo, en frente tiene tres ciudades muy importantes que también están en la carrera y que van a trabajar duro para lograr ese título: Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria.

La primera de ellas lleva mucho tiempo merodeando este reconocimiento. Su candidatura tiene una fuerte dimensión territorial y colectiva: el proyecto cuenta con el respaldo de toda la provincia, los 174 municipios, instituciones y entidades trabajan en esta iniciativa común que plantea la cultura como palanca de desarrollo para el territorio. El proyecto plantea así una estrategia cultural ambiciosa que incluye la creación de nuevos espacios para la innovación cultural, la recuperación de patrimonio histórico para usos culturales y el impulso de infraestructuras destinadas a fortalecer el ecosistema creativo de la ciudad. Asimismo, la candidatura apuesta por reforzar el papel de Granada como gran capital cultural a través de sus festivales y de la recuperación e impulso de iniciativas culturales que contribuyen a proyectar la ciudad en el ámbito nacional e internacional.

Oviedo, por su parte, ha creado una candidatura bajo el título de "amabilidá" y haciendo guiños a la identidad cultural asturiana. Su trabajo constituye un proyecto cultural respaldado por personas de distintos ámbitos del sector cultural, administraciones públicas, entidades, colectivos y también intergeneracional, reflejando la diversidad del ecosistema cultural asturiano. La propuesta defiende la cultura como una herramienta transformadora para el territorio, con el objetivo de reforzar el tejido cultural, impulsar la participación ciudadana y contribuir a afrontar retos como la retención del talento joven en Asturias.

El último candidato es Las Palmas de Gran Canaria y su proyecto 'Rebelión de la Geografía'. Su idea se centra en la proyección de la singularidad atlántica de la ciudad y su condición insular como eje de un relato cultural abierto, diverso y conectado con los grandes desafíos contemporáneos de Europa. Más de un centenar de personas han participado directamente en la construcción de este proyecto.

Entretanto, Cáceres sigue trabajando y conociendo cómo son sus rivales. Su 'Transcultura' sitúa la cultura como motor de transformación social y se inspira en elementos identitarios del territorio, como la tradición de la trashumancia y la conexión entre culturas y territorios europeos. Por delante quedan nueve meses duros de trabajo para completar un proyecto apasionante que puede poner a la ciudad en el epicentro cultural de todo el continente.