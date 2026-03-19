Javier Prieto, alcalde de Piornal y diputado de Cáceres tras la sentencia: "nadie debería sufrir amenazas ni insultos"

Javier Prieto, alcalde de Piornal y diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales y Formación de la Diputación de Cáceres, ha valorado de forma positiva, aunque con matices, la sentencia dictada contra el hombre que le envió una carta con contenido amenazante. El regidor entiende que la resolución judicial marca un límite frente a este tipo de conductas, pero sostiene que la respuesta "es mejorable" y que le hubiera gustado una mayor contundencia.

"Antes que los cargos, están las personas"

Prieto ha defendido que cualquier vecino, tenga o no responsabilidades públicas, debe vivir en libertad y con sus derechos fundamentales protegidos. Entre ellos, la intimidad. Desde esa premisa, considera que nadie debería verse expuesto a amenazas o insultos por la calle, y menos aún por haber intervenido en defensa de otra persona. El alcalde sitúa así lo ocurrido en el terreno del respeto y la convivencia, por encima del cargo que ocupe cada cual.

La resolución judicial a la que se refiere condenó al autor de la carta por un delito leve de amenazas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Plasencia le impuso una pena de dos meses de multa. Para Prieto, la actuación de la justicia era necesaria, aunque no oculte su disconformidad parcial con el alcance del castigo. A su juicio, lo importante es que se haya fijado un freno a comportamientos que no deberían normalizarse ni en la vida pública ni en la cotidiana.

El alcalde ha vinculado directamente el origen de la amenaza con una actuación suya en defensa de una vecina. Por eso ha dejado claro que "volvería a actuar del mismo modo" si se repitiera una situación similar. Esa es la idea que atraviesa todo su mensaje: antes que los cargos, están las personas.

No se trata de un hecho punto

El caso de Piornal no es aislado en la provincia. En marzo de 2022, el PP de Cáceres denunció amenazas, insultos e incluso un intento de agresión contra el alcalde de Palomero, Ignacio Martín. Estos hechos llevaron al regidor a interponer denuncias.

Años antes, en agosto de 2017, el entonces alcalde de Alcuéscar, Narciso Muñoz, denunció actos vandálicos en su negocio familiar y en su vivienda después de haber sido amenazado e insultado en público. A ese precedente se suma el de Casar de Cáceres. Allí, la alcaldesa Marta Jordán denunció en septiembre de 2025 que sufría amenazas e insultos de una vecina desde 2023. Ya había existido un primer proceso judicial en diciembre de 2023, resuelto con una orden de alejamiento y una sanción económica.

Esos antecedentes reflejan que la presión sobre alcaldes y alcaldesas en pequeños municipios no es un episodio aislado. También muestran cuáles son las respuestas que se están aplicando cuando se producen estos hechos. En unos casos, la vía ha sido la denuncia judicial y la imposición de multas. En otros, como en Casar de Cáceres, se han adoptado además medidas de protección más concretas, como la orden de alejamiento.

En ese mismo caso de Casar de Cáceres, la propia alcaldesa anunció además que, siguiendo las recomendaciones de su abogado y de la jueza, pasaría a actuar únicamente por los cauces oficiales con competencia municipal y acudiría acompañada por Policía Local y Guardia Civil para garantizar su seguridad. Junto a ello, la presidenta de la Junta y la Fempex expresaron públicamente su respaldo y condenaron cualquier agresión u ofensa a representantes locales.

La sentencia conocida ahora en Piornal vuelve a poner el foco en esa realidad. En municipios pequeños, la exposición personal de los cargos públicos es mayor. La frontera entre la vida institucional y la privada apenas existe. Prieto ha querido llevar precisamente ese debate al terreno del respeto. Defiende que nadie debe sentirse intimidado por ejercer una responsabilidad pública o por auxiliar a otro vecino.