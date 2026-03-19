Autocares Gil y otros negocios: la variada oferta de la calle Parras en el corazón de Cáceres

Casas palaciegas, solariegas, rejería, cerrajería y aire distinguido, ahora núcleo de alojamientos turísticos, la calle Parras es, sin duda, una de las más nobles de la ciudad, puente entre el Gran Teatro de San Antón y la plaza de Obispo Galarza, cuajada de callejuelas que le dan el sabor popular y un aire casi costero de los pueblos de Andalucía. A lo largo del tiempo ha sabido ocupar su sitio y gracias a las obras de mejora y semipeatonalización desarrolladas por el ayuntamiento hoy se concibe como una de las principales arterias turísticas de la capital.

Buceando en la hemeroteca los lectores conocerán que Parras fue en su origen la calle Cervantes y que su nombre estuvo teñido por la polémica cuando el 25 de enero de 1924 el consistorio acordaba rebautizarla con el nombre de Primo de Rivera, jefe del Directorio Militar español. El Periódico Extremadura, en su edición de aquellos días, apoyaba la decisión de dedicar una vía al general, pero no ocultaba su disconformidad con la elección concreta de la calle. “¿Es que no hay más calles en Cáceres?”, se preguntaba con ironía el editorial. La polémica no cayó en saco roto y el 8 de febrero, en un intento de corregir el error, el gobierno municipal acordaba dar el nombre de avenida de Cervantes al tramo de carretera comprendido entre el Paseíllo del Triángulo y la barriada de Aldea Moret.

Hoy apenas Cáceres recuerda esta disputa y Parras sigue siendo Parras para todos, una céntrica calle que destaca por su arquitectura del siglo XIX y que alberga edificios históricos como uno datado en 1892 en el número 34. Tanto es así, que está catalogada como una de las vías con mayor tradición en el desarrollo urbano moderno de la ciudad. El paseo matutino por este lujo para los ojos lo iniciamos en la esquina con Alzapiernas y Maestro Ángel Rodríguez, donde se sitúan los Apartamentos Turísticos Salor, el cartel de la ferretería Mateos Rebollo, que está en la calle Moret y que es un pequeño comercio tradicional orientado tanto a vecinos como a profesionales que necesitan soluciones rápidas en productos de ferretería y menaje del hogar. Su formato de bazar y tienda de barrio hace que el cliente encuentre en un mismo espacio artículos cotidianos y recambios técnicos básicos, algo valorado por quienes no quieren desplazarse a grandes superficies para comprar un simple tornillo, una bombilla o un cubo de fregar.

En ese nudo también está La Taberna Esencia Extremeña abierta desde el año 1974 que se presenta como una opción a considerar para quienes buscan dónde comer en Cáceres, especialmente si el objetivo es degustar la gastronomía local sin desequilibrar el presupuesto. Su proximidad al aparcamiento Obispo Galarza lo convierte en un punto de partida o final muy conveniente tras una visita al casco antiguo de la ciudad. Este establecimiento, de carácter familiar y acogedor, se enfoca en ofrecer una experiencia culinaria anclada en la tradición de la región.

Fotogalería | La calle Parras de Cáceres, en imágenes / Miguel Ángel Muñoz

Los viajes

Metidos en faena, en el corazón de la calle Parras, queda una oficina de Autocares Gil (que es tambien agencia de viajes.Ofrecemos una amplia gama de servicios de autobuses en transporte discrecional y alquiler de autocares con conductor. Se caracterizan por una atención personalizada para cada tipo de viaje y de cliente. Están especializados en excursiones de grupo, traslados turísticos, culturales, deportivos o religiosos, y realizan además servicios de congresos, convenciones y bodas.

Una de las perpendiculares más castizas de Parras es la calle Castillo, con sus fachadas plagadas de macetas, y Pella, tienda dedicada a la cerámica y a las exposiciones. Más adelante, en la esquina con Sánchez Barona, la entrada trasera del hotel Alfonso IX y poco más alla, la esquina con la calle Busquet, llamada así en homenaje al comerciante Juan Busquet y Soler, natural del municipio catalán de Copons que llegó a Cáceres en el segundo tercio del siglo XVIII. Aquí abrió una tienda de tejidos y coloniales en la calle Pintores que le proporcionó la suficiente fortuna como para erigirse en uno de los capitalistas mas reconocidos de la ciudad. Al margen de su actividad comercial, esta familia catalana invierte en el negocio inmobiliario siendo los promotores, a partir de 1768, del Barrio Busquet, situado entre los accesos a Peña Redonda y la calle Parras, muy cerca del barrio Calaff. Una empinada calle de viviendas que ofreció la posibilidad de residencia para muchas familias que hicieron suyo este nuevo barrio cacereño.

Entre edificios palaciegos, lo que fue la ortopedia Orto Mar, lo que fue la tienda de Trofeos Cáceres, carteles de No a la Mina, la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso Teatro, situada justamente al lado del Dorma Ágora Cáceres, situado en esta zona histórica, ofrece un alojamiento ideal con 64 habitaciones elegantes que combinan estilo tradicional y elementos vanguardistas, equipadas con todos los servicios para una estancia perfecta. El hotel también cuenta con un restaurante que ofrece lo mejor de la gastronomía extremeña y una terraza con vistas espectaculares del casco antiguo. Además, dispone de espacios funcionales y elegantes para eventos, con equipos modernos y personal especializado. Su ubicación privilegiada permite explorar el casco antiguo, mientras se mantiene bien comunicado con los principales medios de transporte.

El recorrido por Parras nos lleva al número 26, una de esas casas solariegas que se están reformando y pocos metros más allá, el Centro de Belleza Blanca Fernández, lo que fue Parrápolis (durante un tiempo eje cultural de la mano de Marce Solís), edificio que está a la venta, cerrado y durante las últimas borrascas acordonado por desprendimientos de la fachada, y a la altura del número 31, el estudio de arquitectura, urbanismo, gestión, obra y proyectos de interiorismo. En ese mismo número, igual que en el 34, se gestionan apartamentos turísticos. Estos últimos bautizados con el nombe de La Bernarda.

Los alrededores de La Bernarda fueron en su día el barrio chino de Cáceres, donde estaba la zona conocida como la callejina y sus aledaños junto a lo que es hoy el aparcamiento de Galarza que como se sabe fue seminario y más adelante cuartel. De ahí la expresión tan repetida en esta ciudad: «Le sacó hasta lo de la callejina». A ese barrio le sucedió en este negocio, entre otros establecimientos, años más tarde, El Pingüino, situado exactamente donde ahora está La Bernarda. Se trata de una de las casas señoriales de mayor belleza de la calle Parras. El milagro llegó en 2021 de la mano del arquitecto José Ignacio Pavón y su mujer Carmen Nogales Muñoz, que compraron el edificio para hacer de él apartamentos turísticos. Se trata de una joya arquitectónica de dos plantas y alrededor de 900 metros cuadrados útiles y que tiene especial protección en el Plan General Municipal. Esta catalogación es lógica si se tiene en cuenta el valor de los elementos de los que dispone: bóvedas y escaleras de granito, cerrajería y unos espléndidos miradores. La obra la realizó Álvaro Blas Construcciones.

A ellos se suman, Parras Apartamentos Turísticos muy cerca de Felipe Uribarri y, en frente, el aparcamiento del Hotel Don Carlos y Casa Pizarro, además del despacho de los Abogados Armas y Viñas, la peluquería J&J, la parte trasera del hotel Las Marinas, que sigue cerrado y los abogados administrativistas Manuel Beato Víbora y Rafael Mingarro Gómez, especialistas en derecho público. Ya en la calle San Antón, donde se ensancha Parras para desembocar en Gran Teatro, la peluquería Alfa Barber Shop, Jiménez Bustamante (abogados y asesores), y Tecnic Phone.

Los Casero

Pasear por la calle Parras y no citar a los Casero sería, indudablemente, casi un delito. Miguel Casero era representante en Cáceres y su provincia. Los productos que servía para la provincia le llegaban directamente desde Barcelona, y para la mercancía que se repartía en la ciudad abrió un almacén en la calle Parras. Miguel y su mujer, Marina, vivieron primero en la calle San Vicente, a los pies de la plaza Marrón, y luego se trasladaron a Parras, al número 46, a una casa alquilada con cuatro habitaciones, cocina y aseo.

Aquella casa tenía un patio que la separaba de los Almacenes de Víctor García, que luego fueron de Reviriego. Allí vivían como vecinos Luis Álvarez, que era funcionario de la diputación, casado con Antonia Tapia; Miguel Cascos, y el arquitecto de la casa que se apellidaba Calvo, que acudía mucho al Café Jamec, era soltero y realizó los proyectos de muchos edificios de Cáceres.

Enfrente de la vivienda de los Casero estaba la imprenta El Noticiero, Casa Juan (que luego fue Galvao) y la Bodega Cervantes con sus inolvidables toneles, enormes, repletos, que a mediodía aquello era todo un correo de mujeres que acudían con sus botellas y garrafas en busca del vino para la comida. Estaba también la churrería de Martín y enfrente un pequeño comercio de ultramarinos.

Pasado el tiempo, Miguel y Marina se trasladaron al número 28 de la calle Parras, a una casa que adquirieron en propiedad: abajo las oficinas; en el primer piso había un salón, cuatro dormitorios, la habitación de servicio, cocina, baño y aseo. La casa también disponía de una segunda planta y arriba estaba la terraza y un trastero.

Tras un periodo dedicado a los seguros de Mare Nostrum y Covadonga, y a la venta de abonos y pienso en grano (no compuesto), que era el que se vendía entonces, Miguel se lanzó al negocio de compra venta de fincas rústicas, un negocio al que dedicó gran parte de su vida. Fue Miguel Casero un hombre reconocidísimo en Cáceres, durante más de 20 años mayordomo de la cofradía de la Montaña. En su mayordomía promovió los actos del 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona, la cafetería del santuario (cuyo arquitecto fue José Ulecia ), y fomentó las novenas. Por cierto, que el Novenario de la patrona ya está a las puertas (la Virgen baja el 21 de abril, lástima que no desfile por Parras).