Comercio local
El Ayuntamiento de Cáceres adjudicó por sorteo los puestos de Semana Santa: Aeca lo considera ilegal
La Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres presenta dos recursos administrativos ante el Ayuntamiento por un procedimiento que consideran contrario a la normativa
La Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca) ha presentado dos recursos administrativos ante el Ayuntamiento de Cáceres en relación con el procedimiento de adjudicación de los puestos para la Semana Santa 2026, al considerar que el proceso llevado a cabo vulnera la normativa municipal vigente y los principios básicos de transparencia, igualdad y objetividad.
Desde la organización empresarial se pone de manifiesto que la Ordenanza Municipal establece claramente que la adjudicación debe realizarse mediante un sistema de baremación basado en criterios objetivos previamente definidos, y no a través de mecanismos aleatorios. Sin embargo, según denuncian, el Ayuntamiento ha optado por realizar un sorteo como sistema de adjudicación, un procedimiento que no está contemplado en la normativa aplicable.
Aeca considera que, ante la supuesta falta inicial de documentación por parte de los solicitantes, lo correcto habría sido abrir un plazo de subsanación que permitiera completar los expedientes y proceder posteriormente a su evaluación conforme a los criterios establecidos.
Asimismo, la asociación subraya que el sorteo realizado no ha tenido carácter público, lo que, a su juicio, incrementa la falta de transparencia y genera dudas sobre la correcta aplicación del procedimiento administrativo.
Revisión de la resolución municipal
En sus recursos, Aeca solicita la revisión de la resolución municipal, la anulación del sistema de adjudicación mediante sorteo y la retroacción del procedimiento para que se lleve a cabo conforme a la normativa, garantizando la igualdad de oportunidades entre los comerciantes.
La organización empresarial insiste en la importancia de que este tipo de procesos se desarrollen con plena seguridad jurídica y respeto a las reglas establecidas, especialmente en un contexto como la Semana Santa, que supone una oportunidad clave para la actividad económica del comercio local.
AECA reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del tejido comercial cacereño y no descarta continuar adoptando las medidas necesarias para garantizar un procedimiento justo y transparente.
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