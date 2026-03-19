Cáceres acoge este jueves cine, thriller y propuestas sobre migración en sus espacios culturales

Opciones para todos los públicos en la ciudad.

Taller creativo 'Espigar la espera' invita a reflexionar sobre la migración en Cáceres

El artista extremeño Abel Jaramillo impartirá el taller creativo Espigar la espera dirigido al público adulto migrante, este jueves en el Museo Helga de Alvear de 17.30 a 19.30 horas. La actividad, que parte de un proyecto previo de Jaramillo sobre la memoria de la migración extremeña entre 1950 y 1970, invita a explorar relatos personales y colectivos mediante imágenes, textos y materiales de archivo. Los participantes podrán crear una narrativa coral que refleje diferentes perspectivas sobre la ciudad y sus historias.

El taller forma parte del programa 'Un Museo Abierto al Mundo', impulsado por el museo en colaboración con Fundación La Caixa, con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural y la participación activa de la población migrante en el espacio cultural.

'El agente secreto', un thriller psicológico sobre lealtades y traiciones

'El agente secreto' llega a la Filmoteca de Extremadura este jueves, de 19.30 a 22.00. Bajo la dirección de Kleber Mendonça Filho, la película sigue a un agente infiltrado que debe navegar entre lealtades y traiciones mientras cuestiona su propia identidad frente a una verdad peligrosa. Con una narrativa tensa y actuaciones destacadas de Wagner Moura y Gabriel Leone, la cinta combina acción, reflexión y estética urbana para explorar los límites éticos del espionaje moderno y la fragilidad de la confianza en un mundo de sombras.

El Museo Helga de Alvear proyecta 'La noche más oscura' dentro de su ciclo de cine

Dentro del programa Helga Cine en el Museo, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear continúa su ciclo vinculado a la exposición My Atlas # Our Atlas, dedicada al artista Thomas Hirschhorn. Este jueves a las 18.00 horas se proyectará en el auditorio del museo la película 'La noche más oscura', dirigida por Kathryn Bigelow. El film narra la operación internacional que llevó a la localización y muerte de Osama bin Laden, destacando la tensión narrativa y la determinación de una analista de inteligencia. Hirschhorn destaca la intensidad, la complejidad moral y la valentía de la directora al mostrar las contradicciones de los hechos históricos.