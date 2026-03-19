Domingo Barbolla presenta en Cáceres 'El monje errante', una obra sobre espiritualidad y experiencia interior

El sociólogo y antropólogo Domingo Barbolla presentará este sábado 21 de marzo, a las 12.00 horas en la Casa de la Iglesia de Cáceres, su nuevo libro: 'El monje errante: camino hacia la contemplación', una obra que propone una reflexión sobre la espiritualidad, la trascendencia y la búsqueda de sentido.

La presentación estará abierta al público y contará, además del propio Barbolla, con la participación de Rubén Arriazu, sociólogo y profesor en la Universidad de Extremadura, y de Sixto Castro, catedrático de Filosofía de la Universidad de Valladolid y encargado del prólogo de la obra, al que el autor ha situado como “una de las voces más autorizadas” en este ámbito de reflexión.

Afincado en Cáceres, Domingo Barbolla es profesor titular de la Universidad de Extremadura, donde imparte clase en el Máster de Antropología Social en la especialidad de ‘Hecho Religioso’, colaborador de El Periódico Extremadura y ha publicado más de una treintena de libros. En esta nueva publicación plantea la figura del "monje errante" como un sujeto que trata de aproximarse a la esencia de la experiencia religiosa desde una posición abierta, atravesada por la libertad, la razón y la contemplación.

Portada del libro. / Carlos Gil

Espiritualidad y búsqueda interior

Según ha explicado el propio Barbolla, el libro reúne pequeños escritos en los que el personaje afronta la vida desde la conciencia espiritual, la fragilidad humana, los errores y los aciertos cotidianos. La obra se adentra así en cuestiones como la finitud del ser humano o la necesidad de encontrar sentido en un tiempo marcado por la incertidumbre.

En esa reflexión, el autor ha vinculado también el contenido del libro con lo que denomina una "ecología espiritual", entendida como una forma de situarse en el mundo desde la sobriedad, la justicia y el consumo responsable. Junto a ello, ha situado otro de los ejes del texto en la necesidad de recuperar la mirada hacia el otro frente a la dispersión digital y el exceso de mediaciones en la vida contemporánea.

Línea de trabajo

Editada por Sindéresis, la obra se presenta, según la propia editorial, como una propuesta centrada en el "flujo permanente" de la verdad del ser humano y en la experiencia de Dios como horizonte último.

De esta forma, 'El monje errante: camino hacia la contemplación' se suma a otros títulos publicados por Barbolla en los últimos años en torno al fenómeno religioso y la espiritualidad, una línea de trabajo que ha ocupado una parte central de su trayectoria investigadora y ensayística.