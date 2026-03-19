El embajador de Cuba destaca la hospitalidad de Extremadura en el encuentro de turismo rural en Cáceres

Cáceres se convierte en un punto estratégico para los países de Iberoamérica, con los que está cada vez más unido. En esta ocasión se ha convertido en el epicentro de un encuentro internacional de renombre. La sede de la Diputación Provincial ha acogido este jueves el XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, una cita que ha reunido a representantes de 21 países y que consolida a la ciudad como punto de referencia en el impulso de un modelo turístico sostenible, cultural y ligado al territorio.

El encuentro ha contado con la presencia de embajadores en España de países como Brasil, Perú, Uruguay, México o Portugal, entre muchos otros, en una convocatoria que ha sido posible gracias a la labor de coordinación del embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, quien ejerce además como decano del cuerpo diplomático latinoamericano.

América Latina

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, subrayó el carácter internacional del evento y agradeció especialmente la implicación del embajador cubano por haber logrado reunir a “la gran mayoría de embajadas de América Latina”, así como la colaboración institucional para hacer posible la cita. Estuvieron también representados el Ayuntamiento de Cáceres, con el alcalde Mateos, la Junta de Extremadura con la consejera Victoria Bazaga y la subdelegación del Gobierno con José Antonio García.

El dirigente provincial destacó además que este encuentro servirá de antesala para un congreso de turismo rural que la Diputación prevé organizar el próximo mes de noviembre, reforzando así la estrategia de posicionamiento de la provincia en este sector.

Por su parte, el embajador Marcelino Medina puso en valor la “enorme hospitalidad” de Extremadura y ha explicado que este foro nace como una reunión preparatoria tras la edición celebrada en Cuba en septiembre de 2025, a la que también acudió una representación de la Diputación de Cáceres. Según señaló, la iniciativa surgió en el marco de intercambios previos y tomó impulso tras su presentación en Fitur, donde recibió una “muy buena acogida”.

Turismo rural

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, contextualizó la importancia estratégica del turismo en la región y recordó que este sector representa ya entre el 10% y el 12% del producto interior bruto en varios países, destacando su capacidad para generar empleo, especialmente femenino.

Allamand incidió en el auge del llamado “turismo de intereses especiales”, que incluye modalidades como el turismo rural, patrimonial y de naturaleza. En este sentido, ha citado destinos emblemáticos como Galápagos, la Amazonia o la Patagonia, y señaló que este tipo de experiencias “están creciendo con enorme fuerza” al responder a la demanda de viajeros que buscan vivencias más auténticas.

Asimismo, planteó la oportunidad de establecer alianzas entre ciudades iberoamericanas declaradas Patrimonio de la Humanidad y urbes de España y Portugal con el mismo reconocimiento, una iniciativa que podría reforzar los vínculos culturales y turísticos a ambos lados del Atlántico. En este sentido, tal y como comentaría más adelante Rafa Mateos, se está trabajando en el hermanamiento entre Cáceres y Lima, capital peruana y cuyo Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1991.

Respaldo institucional

Desde el Gobierno de España, el subdelegado en Cáceres, José Antonio García, trasladó el respaldo institucional a este tipo de iniciativas, destacando la colaboración entre administraciones para impulsar el turismo en la región.

En la misma línea, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, defendió un modelo basado en la sostenibilidad, el respeto cultural y el arraigo territorial: “Estamos en una era de la ecología y del respeto a quienes viven en estos territorios”.

El alcalde de Cáceres destacó el papel de la ciudad como enclave patrimonial y vinculó este encuentro con el objetivo de optar a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031. Mateos subrayó la importancia de conservar y difundir el legado histórico de la ciudad, al tiempo que se impulsa su proyección internacional mediante alianzas con ciudades iberoamericanas.

El XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo se perfila así como un espacio clave para el intercambio de experiencias y la generación de estrategias conjuntas en torno a un modelo turístico sostenible, con Cáceres como epicentro de este diálogo entre Europa y América Latina. Tras los saludos previos a los embajadores, los presentes entraron en el Salón de Plenos y dio comienzo al encuentro internacional.