Los estudiantes cacereños recorren con la Diputación de Cáceres los lugares de la represión franquista en la ciudad

La Diputación de Cáceres recibió este miércoles al alumnado de los IES Al-Qáceres y Hernández Pacheco que participó en la Ruta de la Memoria Histórica organizada por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), un recorrido por algunos de los espacios de la ciudad vinculados a la represión durante la Guerra Civil y la dictadura.

El itinerario pasó por lugares como la Plaza de Toros, el antiguo cuartel Infanta Isabel, el cementerio o la antigua cárcel y concluyó en el palacio provincial, antiguo Gobierno civil y militar, donde también se celebraron juicios del franquismo. Allí, el responsable del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución, Fernando Ayala, recordó que se trató de "una justicia al revés". Según explicaba, en esta "se juzgaba por auxilio a la rebelión que habían iniciado otros".

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Isabel Ruiz, fue la encargada de recibir a estudiantes y profesorado. En su intervención defendió el valor formativo de este tipo de actividades para las nuevas generaciones y subrayó la necesidad de conocer bien la diferencia entre dictadura y democracia. La Institución Provincial enmarcó esta visita en su línea de trabajo de divulgación y recuperación de la memoria democrática, con especial atención a la población joven.

La actividad recorre los lugares donde se concentró la represión franquista

La ruta que impulsa Amececa se ha consolidado en los últimos años como una de sus herramientas divulgativas más visibles. La asociación memorialista mantiene desde hace tiempo recorridos guiados por la ciudad para mostrar los lugares donde se concentró la represión franquista, y en su propia página recoge actividades similares realizadas con alumnado francés y universitarios estadounidenses, además de homenajes y actos públicos en torno al cementerio de Cáceres y la antigua cárcel.

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación ha ido ampliando en paralelo su radio de acción. En febrero abrió una convocatoria de ayudas para asociaciones destinada a estudios e investigaciones, cursos y jornadas científicas y divulgativas, así como a la recopilación de documentación sobre la memoria histórica en la provincia. Esa línea de subvenciones forma parte de una estrategia más amplia con la que la institución quiere combinar investigación, reparación y difusión pública.

A ello se suman actuaciones de intervención directa sobre el terreno. También en febrero, la Diputación sacó a licitación los trabajos de investigación previa, localización, sondeos y, en su caso, exhumación de fosas de la Guerra Civil en Almoharín y Villamesías, con financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Esa labor se añade a otras intervenciones desarrolladas en la provincia, como las realizadas en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor, o los homenajes en la mina Terría, en Valencia de Alcántara, donde la institución ha mantenido una presencia continuada.

Otras actividades impulsadas en la iniciativa

El trabajo del servicio no se ha limitado a las exhumaciones. La Diputación ha impulsado además exposiciones y ciclos de reflexión como 'Tiempo Negro', con propuestas sobre la depuración franquista, el exilio o la represión sufrida por distintos colectivos. Este mismo año volvió a exhibirse la muestra 'Mujeres represaliadas por el franquismo', ampliada con nuevos nombres e historias, dentro de un enfoque que, según la propia institución, busca abordar la memoria democrática desde la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

La relación entre la Diputación de Cáceres y Amececa también ha tenido continuidad institucional. En abril de 2025 ambas partes mantuvieron una reunión para avanzar en la exhumación de las fosas del cementerio de Cáceres, una reclamación histórica del movimiento memorialista en la ciudad. Ese contacto, unido ahora a la recepción del alumnado participante en la ruta, refuerza la idea de una colaboración sostenida entre la Institución Provincial y una de las asociaciones más activas en este ámbito en la capital cacereña.

Con esta nueva actividad, la Diputación vuelve a situar la memoria democrática en el terreno de la pedagogía pública. La ruta no se plantea solo como una visita a enclaves históricos, sino como una forma de leer la ciudad desde sus huellas más incómodas. Y de trasladar a los jóvenes que los espacios cotidianos también guardan episodios de violencia, resistencia y silencios que forman parte de la historia reciente de Cáceres.